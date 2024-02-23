Киев достиг соглашения с МВФ о транше на 880 млн долларов

Представители МВФ встретились в Варшаве с украинскими чиновниками. В результате переговоров достигнуто соглашение о выделении Киеву очередного транша помощи. Оно еще должно быть утверждено исполнительным советом фонда.

Украина достигла с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала (SLA) о предоставлении Киеву 880 миллионов долларов в рамках утвержденного год назад третьего этапа пакета помощи общим объемом в 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении МВФ , опубликованном в ночь на пятницу, 23 февраля.

Соглашение, которое еще должно быть утверждено исполнительным советом валютного фонда, было достигнуто в ходе переговоров группы представителей МВФ с украинскими чиновниками, прошедших 17-22 февраля в Варшаве. В пресс-релизе фонда приводятся слова руководителя группы Гэвина Грея, который отметил высокие результаты, достигнутые властями Украины, несмотря на трудности, связанные с ведением войны.

"Власти выполнили все количественные критерии эффективности, кроме одного - небольшой недобор налоговых поступлений из-за блокады границ - и все четыре структурных показателя, которые должны были быть пересмотрены", - заявил Грей.

В марте 2023 года МВФ одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.

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