МВД Москвы проведет проверку в связи с пытками волонтера штаба Соболь
Волонтер штаба Любови Соболь Алена Китаева рассказала "Дождю" о пытках и угрозах, которым ее подвергли сотрудники ОВД "Донской" после задержания 2 февраля.
Сотрудники ОМОНа в Москве в день протеста 31 января
Главное управление МВД по Москве начало проверку сообщений о пытках в ОВД "Донской", сообщает телеканал "Дождь" в понедельник, 15 февраля, со ссылкой на запрос, полученный от начальника управления собственной безопасности Константина Строганова.
В документе говорится, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники МВД увидели сюжет телеканала "Дождь" о волонтере штаба Любови Соболь Алене Китаевой, задержанной на акции протеста 2 февраля. Девушка рассказала, что в ОВД "Донской" полицейские надевали ей пакет на голову, трясли за волосы и угрожали применить электрошокер, чтобы узнать пароль от ее телефона.
МВД проверит "возможные противоправные действия" полицейских
Сестра Китаевой Александра сообщила, что на ее вопросы полицейские отвечали, что убили Алену или что она "танцует им стриптиз", а один из них до синяков сжал ей руки. Девушки смогли сообщить о произошедшем, только когда их привезли в суд. Китаеву арестовали на 12 суток.
МВД начало проверку в отношении сотрудников ОВД "Донской" "по факту возможных противоправных действий" против сестер Китаевых, а также запросило у "Дождя" полную версию интервью с ними и попросило подготовивших сюжет журналистов прийти на опрос, сообщает телеканал.
Протесты в поддержку Алексея Навального
Протесты 2 февраля в Москве
2 феврале в Москве и других городах РФ прошли стихийные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был отправлен в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше".
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления запрещенным веществом типа "Новичок". ЕС и Великобритания осудили его применение в РФ и ввели в этой связи санкции. 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, на которых были задержаны тысячи человек. Страны Запада осудили жестокое подавление протестов и арест Навального.
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Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.