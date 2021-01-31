МВД Москвы проведет проверку в связи с пытками волонтера штаба Соболь

Главное управление МВД по Москве начало проверку сообщений о пытках в ОВД "Донской", сообщает телеканал "Дождь" в понедельник, 15 февраля, со ссылкой на запрос, полученный от начальника управления собственной безопасности Константина Строганова.

В документе говорится, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники МВД увидели сюжет телеканала "Дождь" о волонтере штаба Любови Соболь Алене Китаевой, задержанной на акции протеста 2 февраля. Девушка рассказала, что в ОВД "Донской" полицейские надевали ей пакет на голову, трясли за волосы и угрожали применить электрошокер, чтобы узнать пароль от ее телефона.

МВД проверит "возможные противоправные действия" полицейских

Сестра Китаевой Александра сообщила, что на ее вопросы полицейские отвечали, что убили Алену или что она "танцует им стриптиз", а один из них до синяков сжал ей руки. Девушки смогли сообщить о произошедшем, только когда их привезли в суд. Китаеву арестовали на 12 суток.

МВД начало проверку в отношении сотрудников ОВД "Донской" "по факту возможных противоправных действий" против сестер Китаевых, а также запросило у "Дождя" полную версию интервью с ними и попросило подготовивших сюжет журналистов прийти на опрос, сообщает телеканал.

Протесты в поддержку Алексея Навального

Протесты 2 февраля в Москве

2 феврале в Москве и других городах РФ прошли стихийные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был отправлен в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше".

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления запрещенным веществом типа "Новичок". ЕС и Великобритания осудили его применение в РФ и ввели в этой связи санкции. 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, на которых были задержаны тысячи человек. Страны Запада осудили жестокое подавление протестов и арест Навального.

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