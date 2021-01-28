Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?

В бундестаге цитировали Навального и ссорились из-за "Северного потока - 2"

Мораторий на "Северный поток - 2" или санкции против посадивших Навального? Обсуждая ответ на действия Кремля, немецкие депутаты говорили по-русски и обвиняли друг друга то в "русофобии", то в "прославлении Путина".