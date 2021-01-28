Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?

Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.
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