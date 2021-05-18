 МВД Беларуси просит признать экстремистским издание Tut.by | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.06.2021

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Беларусь

МВД Беларуси просит признать экстремистским издание Tut.by

Белорусское издание Tut.by, в отношении которого заведено уголовное дело, заявило о попытке силовиков стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты портала.

Редакция Tut.by

Редакция Tut.by

Белорусское издание Tut.by сообщило о просьбе МВД страны признать его материалы, а также посты в соцсетях экстремистскими. 3 июня ведомство направило в суд Центрального района Минска соответствующее заявление, заявила редакция портала в пятницу, 18 июня.

В ходе проведенного в феврале мониторинга МВД обнаружило "материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь", и выявило при их анализе "признаки экстремизма", среди прочего, в отношении правителя страны Александра Лукашенко, сообщило издание. В частности, в статьях замечены "лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку", цитирует Tut.by заявление ведомства.

Tut.by заявило о попытке стереть историю страны

"В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих "действующую власть", "силовиков", ОМОН, работников ЦИКа, "провластных" и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни", - говорится в документе МВД.

В свою очередь редакция Tut.by указала, что признание материалов портала экстремистскими "может не просто уничтожить труд журналистов и всей компании". Это является "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты" и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими, отмечается в заявлении.

Дело Tut.by

Против "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело. Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Сотрудники ДФР пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов.

Всего по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" задержаны 15 человек. В то числе речь идет о сотрудниках редакции, не связанных с экономической деятельностью компании и уплатой налогов, отмечают представители портала.

Целый ряд европейских политиков  выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента (ЕП) обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко" в отношении независимых СМИ, в особенности - "жесткое преследование" журналистов Tut.by - "самого влиятельного интернет-ресурса в Беларуси".

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    Автор: Янина Мороз


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