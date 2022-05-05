 Москва топит Gazprom Germania: Путин начинает газовую войну с Европой? DW Новости (12.05.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.05.2022

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Москва топит Gazprom Germania: Путин начинает газовую войну с Европой? DW Новости (12.05.2022)

Россия ввела санкции... против бывшей дочерней компании российского газового монополиста - Gazprom Germania, которая была передана во временное управление Федерального агентства по сетям Германии. Кроме того, в санкционный список РФ внесены еще 30 европейских компаний. По утверждению российских СМИ, Москва также запретила заполнять европейские хранилища газом. Путин хочет лишить Европу газа?

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