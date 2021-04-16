Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры по ФБК и штабам Навального

Московский городской суд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также штабов политика. Об этом пресс-служба суда сообщила в понедельник, 19 апреля.

О подаче заявления стало известно несколькими днями ранее. По версии прокуратуры Москвы, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов".

Краткая история ФБК

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. По утверждениям руководства, фонд финансируется за счет пожертвований.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки ГУ Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование - некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

Голодовка Навального в ИК-2 в Покрове

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста политик должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в ИК-2 во Владимирской области в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья и невозможность передать рекомендованные лекарства. ФСИН 19 апреля сообщила о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3.

МВД РФ предостерегает от уличных акций после анонса команды Навального

Команда Навального намерена провести 21 апреля большой митинг в его поддержку. А министерство внутренних дел РФ предостерегло граждан от участия в уличных акциях, сославшись на действующие антикоронавирусные ограничения.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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