Мосгорсуд подтвердил продление ареста адвокатов Навального

Следствие считает, что адвокаты Навального, которые в разные годы защищали политика, "используя свой статус", регулярно передавали его письма из колонии.

Московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева и Алексея Липцера, сообщает издание "Медиазона" в среду, 24 апреля.

Суд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы, который в марте продлил до 13 июня арест Кобзева, Липцера, а также третьего адвоката Игоря Сергунина. Адвокаты находятся в СИЗО с 13 октября. Их обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Своей вины они не признают.

Следствие считает, что адвокаты Навального, которые в разные годы защищали политика, "используя свой статус", регулярно передавали его письма из колонии. Таким образом Навальный "продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества", утверждает следствие.

16 ноября Росфинмониторинг внес трех адвокатов в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к "экстремистской деятельности" или "террору". Их банковские счета были заблокированы.

Уже после ареста Кобзева, Липцера и Сергунина, заочно арестовали успевших покинуть Россию других адвокатов Навального - Александра Федулова и Ольгу Михайлову.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля 2024 года. В заключении о его смерти утверждается, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.