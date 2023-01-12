Молдова анализирует целесообразность пребывания в СНГ

С начала войны РФ в Украине представители Молдовы не участвуют во встречах на уровне СНГ, заявил глава МИД Попеску. По его словам, организация - "все менее релевантна" для Кишинева.

Молдова не видит в Содружестве Независимых Государств (СНГ) процессов, которые ее бы интересовали. Об этом глава МИД Молдовы Нику Попеску сказал в интервью TV8, которое телеканал обнародовал в среду, 11 января. По словам дипломата, с начала войны РФ в Украине представители Молдовы не участвуют во встречах на уровне СНГ. В настоящее время в Кишиневе анализируют целесообразность пребывания в содружестве.

Зона свободной торговли для Кишинева не работает

"Организация (СНГ. - Ред.) со временем - все менее релевантна", - уверен Попеску. Глава министерства отметил, что зона свободной торговли для Кишинева не работает, по доступу товаров есть проблемы с 2006 года, существуют также торговые ограничения по экспорту.

Две трети экспорта Молдовы идет в ЕС

Нику Попеску уточнил, что на нынешнем этапе Молдова достаточно сильно интегрирована в ряд сегментов ЕС, к примеру, в сферу торговли. Две трети экспорта идет в ЕС, и экономически Молдова более интегрирована в Евросоюз, чем Грузия или Украина, считает дипломат.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 21 ноября 2022 года анонсировала выделение Молдове 32,2 млн евро помощи. Президент Франции Эмманюэль Макрон, также объявил о предоставлении Кишиневу 100 млн евро. "Помогать Молдове означает предпринимать усилия по противодействию войне. Поддержать эту страну - это и моральный долг, и дань справедливости", - подчеркивал он.

Смотрите также: