МОК призвал атлетов не участвовать в Играх дружбы в России

Запланированные в Москвы и Екатеринбурге Игры дружбы являются попыткой России политизировать спорт, заявили в МОК, обвинив РФ в "дипломатическом наступлении" за спинами спортивных организаций.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Соревнования, проведение которых запланировано в России, представляют собой "циничную попытку" Москвы "политизировать спорт", говорится в заявлении МОК, обнародованном во вторник, 19 марта.

Комиссия спортсменов МОК "видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании", указывается далее. Российские власти ведут "очень интенсивное дипломатическое наступление", привлекая правительственные делегации и послов, отметили в МОК. "Чтобы сделать свою сугубо политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в целевых странах. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН", - резюмировали в комитете.

Отмечается также, что против турниров выступает и Всемирное антидопинговое агентство. Допинг-контроль на соревнованиях будет проводиться без участия организации, в МОК это назвали угрозой здоровью и справедливости в их отношении.

Исполком МОК изучит вопрос санкций за участие в Играх дружбы

Комментируя ситуацию, директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд затронул тему возможных санкций в отношении спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос позднее, пояснил Маклауд.

При этом МОК не критикует Россию за проведение мультиспортивных соревнований вне его эгиды. Подобная практика существует уже давно и включает, в частности, Игры Содружества и Франкофонские игры.

Что такое Игры дружбы

Так называемы Всемирные игры дружбы в России запланированы в годы проведения Олимпийских игр, летние - на период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, зимние - на 2026 год в Сочи. Указ о проведении игр президент России Владимир Путин подписал в сентябре 2023 года.

Из-за российского вторжения в Украину российские спортсмены допущены к Олимпийским играм только в индивидуальных соревнованиях и в нейтральном статусе. Многие не имели возможности квалифицироваться на турнир.

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