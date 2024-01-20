Митинг против АдГ в Гамбурге прервали из-за числа участников

На митинг против правых радикалов в Гамбурге вышли десятки тысяч людей. Участников было так много, что акцию прервали из-за соображений безопасности.

В Гамбурге акция протеста против ультраправых сил и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в пятницу, 19 января, была прервана из-за слишком большого числа участников, сообщает агентство dpa. Устроители мероприятия - представители организации "Предприниматели без границ" - заявляли, что на него вышли 130 тысяч человек, но позже уточнили, что их было около 80 тысяч. Полиция в свою очередь сообщила, что демонстрантов было около 50 тысяч. В митинге под девизом "Гамбург поднимается - вместе против правого экстремизма и неонацистских сетей" среди прочих участвовал бургомистр города Петер Ченчер (Peter Tschentscher). "Послание АдГ и ее сетям таково: мы - большинство, и мы сильны, потому что мы едины и полны решимости защитить нашу страну", - цитирует Ченчера агентство dpa.

По всей Германии продолжаются протесты против АдГ

В тот же день в Йене, Киле и других городах ФРГ тысячи людей вышли на схожие демонстрации. Поводом для протестов стало участие представителей АдГ во встрече правых экстремистов, о которой в начале января сообщило издание Correctiv. Участники встречи обсуждали идею так называемой "ремиграции", по сути - принуждения миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями покинуть страну. На фоне этого по всей Германии уже более недели проходят митинги против правого экстремизма, а также против АдГ.

Демонстрантов среди прочих поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Если что-либо никогда больше не должно быть в Германии, так это расовая идеология национал-социалистов", - заявил Шольц. Ранее канцлер, а также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вышли на акцию против правых экстремистов в Потсдаме. Оба политика живут в этом городе.

В Германии призывают запретить АдГ

Участие представителей "Альтернативы для Германии" во встрече правых радикалов подняло в ФРГ волну дебатов о возможности запрета деятельности АдГ. Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен (Saskia Esken) заявила, что "демократия сама себе роет могилу", ведь АдГ, как и прочие партии, получает финансирование из государственного бюджета, а ее депутаты в парламентах разного уровня - солидные зарплаты.

Эскен призвала федеральное и земельные ведомства по охране конституции собрать доказательства того, что деятельность АдГ антиконституционна, и возбудить дело о запрете партии. Коллега Эскен по СДПГ, бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) поддержал этот призыв, отметив, что уже в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт - организации АдГ признаны правоэкстремистскими

Однако ряд политиков и экспертов выступают против запрета АдГ. По мнению бывшего председателя Федерального конституционного суда Германии Ханса-Юргена Папира (Hans-Jürgen Papier), такой иск был бы только на руку правым популистам - при том, что АдГ имеет высокий рейтинг поддержки среди потенциальных избирателей (22%), уступая лишь консервативному блоку ХДС/ХСС.

Лидер консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) считает, что возможный процесс по делу о запрете АдГ способен длиться многие годы и "лишь укрепить ее в роли мученицы". Вместо этого, считает Мерц, необходимо развенчивать мифы правых популистов и "со всей последовательностью вести с ней политическую борьбу мнений".

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