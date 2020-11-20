Правительство ФРГ продлило миссию бундесвера в Афганистане на 10 месяцев

Правительство Германии на заседании в среду, 24 февраля, решило продлить миссию бундесвера в Афганистане еще на 10 месяцев - до 31 января 2022 года. Нынешний мандат на пребывание немецких военных в Афганистане в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) истекает в марте. Число солдат бундесвера, находящихся в Афганистане, не должно превышать 1300 человек. Решение о продлении миссии еще должен одобрить бундестаг.

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск.

В феврале 2020 года США подписали соглашение с "Талибаном", обещав в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов полностью вывести свои войска из Афганистана к середине 2021 года. Однако это соглашение не остановило рост насилия в стране, в связи с чем сроки вывода американских солдат из страны остаются под вопросом.

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