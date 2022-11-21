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Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: Kazakhstan presidential press service/Xinhua/IMAGO
ПолитикаКазахстан

ОБСЕ раскритиковала прошедшие в Казахстане выборы президента

Даниил Сотников
2 ч. назад

В миссии ОБСЕ указали на запрет баллотироваться независимым кандидатам, ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания в Казахстане.

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Наблюдавшая за внеочередными президентскими выборами миссия БДИПЧ ОБСЕ подвергла критике проведенную в Казахстане предвыборную кампанию и процесс подсчета голосов. Об этом на состоявшейся в Астане пресс-конференции заявила руководитель миссии Урсула Гацек в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, несмотря на взятые Казахстаном обязательства, участие граждан в политической жизни страны остались ограниченными. Кроме того, был отмечен имеющийся в Казахстане фактический запрет баллотироваться на пост президента независимым кандидатам, что противоречит международным стандартам.

В целом состоявшиеся президентские выборы в миссии ОБСЕ назвали неконкурентными. "Отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний", - подчеркнула Гацек. Она также обратила внимание на непрозрачность процедуры подсчета голосов, что вызывает сомнения в честности учета выбора избирателей.

МИД Казахстана назвал отчет ОБСЕ предвзятым

В МИД Казахстана представленный отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ назвали "предвзятым и необъективным". "В заявлении содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - говорится в пресс-релизе МИД страны.

В ведомстве отметили, что по своему содержанию отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ "свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание".    

В МИД Германии воздержались от оценки выборов

Отвечая на вопрос корреспондента DW, считает ли правительство Германии состоявшиеся в Казахстане досрочные президентские выборы честными, свободными и соответствующими стандартам демократии, представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер заявил: "Насколько я знаю, там находится миссия наблюдателей ОБСЕ. И я думаю, нам следует дождаться, когда они выскажутся на эту тему".

Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли накануне. Действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набрал на них 81,3 процента голосов. Глава ЦИК страны Нурлан Абдиров заявил, что явка на выборах составила 70 процентов.

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