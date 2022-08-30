Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к Запорожской АЭС

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 августа (время московское).

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В Белгороде прозвучали взрывы и сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.

Миссия МАГАТЭ выдвинулась в направлении ЗАЭС

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Автомобильная колонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева утром 31 августа, направляясь в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на юго-востоке Украины. "Мы проведем там пару дней", приводит агентство dpa слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Крупнейшая в Европе атомная электростанция в настоящее время контролируется войсками РФ. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС, повышающих риск аварии. Когда представители миссии МАГАТЭ намереваются достичь станции, не уточняется.

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Организация Объединенных Наций призывает обеспечить ее представителям и партнерам доступ на территории, в настоящее время находящиеся под контролем военных РФ и пророссийских сепаратистов. "Несмотря на многочисленные попытки, наши партнеры не могут доставить помощь в неподконтрольные правительству (Украины. - Ред.) районы", - подчеркнул пресс-секретарь ООН.

США - о "референдумах" на захваченных РФ территориях Украины

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Проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины грозит России новыми санкциями со стороны США. В распоряжении Вашингтона есть ряд мер, к которым могут прибегнуть американские власти, "будь то экономические санкции и другие вещи", - заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге. По оценке США, псевдореферендумы могут состояться в ближайшие недели. Однако Киев, Вашингтон и международное сообщество понимают - "Кремль не может силой изменить границы суверенной Украины" независимо от количества российских военнослужащих и назначенных РФ "властей" оккупированных районов, подчеркнули в Госдепе.

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Харьков Фото: DW

Российские силы нанесли удар по Киевскому району Харькова, в результате вспыхнул пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, снаряд попал в жилой дом. Градоначальник не привел подробности. По предварительным данным, два человека пострадали, указал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

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У российской армии не будет "никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на захваченных территориях Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении. "Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен", - подчеркнул он. Кроме того, глава государства призвал жителей аннексированного полуострова Крым "держаться подальше от российских военных объектов", в частности, военных баз и аэродромов.

Хроника событий 30 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 августа 00.00 - 13.59 >>>

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