Мир встречает 2024 год - в Берлине усилены меры безопасности

Полицейские в столице Германии были вновь атакованы пиротехникой. Страны мира отмечают приход Нового года на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

В крупных городах Германии к празднованию Нового года в воскресенье, 31 декабря, власти подошли при усиленных мерах безопасности. В Берлине полицейские вновь были атакованы пиротехникой. Как сообщила столичная полиция в соцсети Х, несколько сотен человек собрались в районе Александерплац близ фонтана Нептуна и сначала бросали пиротехнику друг в друга, а затем около 200 человек стали атаковать полицейских. В результате проведены задержания.

В районе Гропиусштадт полицейский автомобиль был так поврежден, что его пришлось вывезти. Сотрудники не пострадали, так как в момент нападения проводили операцию в другом месте. В районе Темпельхоф также были задержаны несколько человек после того, как автобус обстреляли из сигнального оружия.

У Бранденбургских ворот в Берлине Фото: Annegret Hilse/REUTERS

В Кельне после предупреждения о готовящемся теракте и проведенных задержаний порядок у Кельнского собора охраняют около 1000 полицейских. Праздничную службу в соборе при большом скоплении верующих провел кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), сообщает dpa. При этом в нескольких регионах Германии новогодние праздники проходят при угрозе наводнений.

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев выстраивать жизнь в 2024 году в соответствии со своими представлениями и не забывая о будущем своей родины. "Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучшее завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно", - говорится в послании Зеленского.

В Москве нет массовых гуляний на Красной площади

На фоне войны в Украине празднование Нового года в Москве проходит относительно скромно. Как и в прошлом году, на Красной площади не было фейерверков и крупных массовых мероприятий. В новогоднем обращении президент РФ Владимир Путин не стал впрямую упоминать идущую войну, однако пригрозил, что Россия "не отступит". Во многих российских городах отменили новогодние фейерверки.

Мир встречает 2024 год на фоне конфликтов

В Тихоокеанском регионе празднование Нового года началось задолго до того, как праздник пришел в Европу. В австралийском Сиднее в 16.00 по московскому времени наступление 2024 года отметили масштабным фейерверком.

В Дубае большое количество людей наблюдали праздничное шоу, центром которого стала мультимедийная инсталляция с применением лазеров вокруг здания "Бурдж-Халифа" - самого высокого небоскреба в мире.

Многие крупные города Азии - Бангкок, Манила, Гонконг, Куала-Лумпур, Тайбэй, Пекин и Шанхай - встретили 2024 год огромными фейерверками.

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