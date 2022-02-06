  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Лучшие песни Заповедник Шоу за 2023 год. Новогодний дайджест

31 декабря 2023 г.

Перед началом Третьей мировой спецоперации вспоминаем, чем отметился 2023 год. Война, уничтожение Бахмута, мятеж Пригожина, репрессии и пополнение рядов иноагентов в РФ, миграционный кризис в ЕС, террористическая атака на Израиль, новые пакеты санкций, жабогадюкинг в Кремле.

https://p.dw.com/p/4akin

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел Больше на тему Политика из региона Европа

Больше на тему Политика из региона Европа

external

Рождественские санкции – "Заповедник", выпуск 292

Европейские политики обсуждают санкции и вступление Украины и Молдовы в ЕС. Репетиция новогоднего маскарада в Кремле.
Политика24 декабря 2023 г.14:35 мин.
external

Что будет с поставками Запада Украине?

Также в выпуске: Россия вновь ограничила ввоз сельхозпродукции из Молдовы.
Политика4 декабря 2023 г.30:11 мин.
external

Какой будет операция Израиля в Газе

А также в выпуске: кто победит на парламентских выборах в Польше и как повлияет на их итоги "визовый скандал"?
Политика14 октября 2023 г.29:58 мин.
Показать больше
Пропустить раздел Больше на тему Политика со всего мира

Больше на тему Политика со всего мира

external

Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимней Олимпиаде. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"