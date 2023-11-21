Минюст Финляндии не разрешил полностью закрыть границу с РФ

Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил подготовленный министерством внутренних дел страны проект закона о полном закрытии границы с Россией,сообщил во вторник, 21 ноября, финский общественный телеканал Yle. По его данным Пуумалайнен обосновал свое решение тем, что законопроект не предоставляет достаточной возможности подавать на границе прошения об убежище.

В финском Минюсте указали на соответствующие обязательства Финляндии в рамках международных соглашений, в том числе Женевской конвенции о статусе беженцев от 1951 года. Закрытие всех пунктов перехода границы РФ и Финляндии существенно ограничило бы возможность подачи заявлений о международной защите, отмечается далее. В Yle предполагают, что МВД внесет в документ необходимые изменения, чтобы тот соответствовал требованиям закона.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о возможности закрыть границу с Россией. В свою очередь финские СМИ написали о планах властей закрыть все КПП на восточной границе в ночь на 22 ноября. При этом первые пять погранпереходов прекратили работу на прошлой неделе: четыре из девяти ("Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа") - в ночь на 18 ноября, пятый КПП - "Вартиус" - 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

Кризис на границе Финляндии и РФ

Власти Финляндии обосновывают решение закрыть границу с Россией резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с российской территории. Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России". В российском МИД все обвинения отвергли.

По данным Yle, на пограничном пункте "Вартиус" некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" из России против их воли. При этом прибывших подводили небольшими группами по 20 человек. Уже после закрытия к КПП прибыли на велосипедах еще 20 просителей убежища, в основном сомалийцы. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно.

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.

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