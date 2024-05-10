Минобороны Украины: На границе Харьковщины с РФ идут бои

В российских и украинских Telegram-каналах сообщается об активизации боев в Харьковской области на границе с РФ. Минобороны Украины подтвердило эту информацию.

Министерство обороны Украины в пятницу, 10 мая, распространило заявление , в котором сообщается об активизации действий российской армии на границе Харьковской области. "В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".

Ранее в этот день в российских и украинских Telegram-каналах появилась информация об активизации боевых действий в Харьковской области на границе с РФ. Так, по утверждению российских провоенных Telegram-каналов, армия РФ начала продвижение от границы с Россией в сторону украинского Харькова. В частности, сообщалось о массированных обстрелах приграничных населенных пунктов Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Кроме того, как пишет издание SOTAvision со ссылкой на источник, в белгородских общежитиях начали разворачивать пункты временного размещения для беженцев в связи с возможным наступлением ВС РФ на Харьковскую область.

В свою очередь, глава Харьковской области Олег Синегубов в Telegram подтвердил усилившиеся обстрелы со стороны РФ из КАБов, РСЗО и артиллерии и попытки ДРГ прорвать границу. По его словам, ВСУ "уверенно держат позиции" и не потеряли в ходе боев "ни одного метра". Синегубов добавил, что российская группировка войск "не представляет угрозы для Харькова", а предназначена лишь "для провокаций на северном направлении".

Российские войска возможно готовят наступление на Харьков

Ранее российские и украинские СМИ, а также Институт изучения войны (ISW) писали, что Харьков может стать следующей крупной целью армии РФ. В последние дни Россия усилила бомбардировки и обстрелы города. В ISW пишут, что такими действиями она пытается вынудить харьковчан к бегству в преддверии возможной атаки на город.

Силы РФ пытались захватить Харьков в первые месяцы войны России против Украины, однако после контрнаступления ВСУ на востоке Украины осенью 2022 года практически полностью покинули Харьковскую область.