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Харьков подвергся бомбовым ударам

Сергей Куприков
5 мая 2024 г.

В результате обстрела Харькова повреждено более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, офисные здания. Пострадали 15 человек.

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Пожарные в Харькове
Пожарные в ХарьковеФото: Pavlo Pakhomenko/NurPhoto/picture alliance

Российские военные нанесли три удара авиационными бомбами по центру Харькова. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 мая, заявил глава региональной администрации Олег Синегубов. Повреждено более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные здания. По данным областной прокуратуры, пострадали 15 человек. Как минимум четверо пострадавших находятся в больнице.

Синегубов сообщил также об обстреле ряда сел Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов погибла 88-летняя женщина, как минимум два человека получили ранения.

Мэр Харькова: Практически вся энергоинфраструктура разрушена

С конца апреля войска РФ почти каждый день сбрасывают на Харьков корректируемые авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в результате обстрелов была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура города.

По данным агентства Bloomberg, путем интенсивных обстрелов российская армия надеется сделать Харьков непригодным для проживания мирного населения, а также готовится к штурму города.

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