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Минобороны РФ заявило о более 40 сбитых воздушных целях

Евгений Жуков
18 апреля 2024 г.

ПВО России в течение ночи сбила две украинские ракеты "Точка-У", 20 дронов, 19 снарядов РСЗО и четыре метеозонда, утверждают в российском Минобороны.

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Украинский дрон в небе (фото из архива)
Украинский дрон в небе (фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

По утверждению министерства обороны РФ, в ночь на четверг, 18 апреля, средства ПВО уничтожили или перехватили десятки украинских воздушных целей над территорией трех российских регионов.

Так, согласно сообщению военного ведомства, в Белгородской области были уничтожены две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", девятнадцать реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир", шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара; в Ростовской области сбиты три дрона; и над территорией Воронежской области уничтожены три малоразмерных воздушных шара и перехвачен один беспилотник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью о работе системы противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским района. По предварительной информации, пострадала и госпитализирована одна женщина, получившая осколочным ранение левой стопы при попадании снаряда в частный жилой дом в поселке Разумное Белгородского района.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, обломки одного из трех сбитых в регионе беспилотников упали на промышленное здание в районе Каменска-Шахтинского. При повреждении остекления один сотрудник предприятия получил порезы.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, нет ни повреждений, ни пострадавших в результате падения обломков метеозондов. При этом накануне вечером в Воронеже был также сбит беспилотник. По сведениям Гусева, тогда были повреждены промышленное здание и девять жилых домов, ранена одна женщина.

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