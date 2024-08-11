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Минобороны РФ заявило об атаке на регионы десятков БПЛА ВСУ

Кирилл Шестаков
11 августа 2024 г.

Над российскими регионами в ночь на 11 августа были сбиты 35 украинских БПЛА и четыре ракеты "Точка-У", утверждают в Минобороны РФ.

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Курская область после прорыва Вооруженных сил Украины
Курская область после прорыва Вооруженных сил УкраиныФото: Anatoliy Zhdanov/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 11 августа, сбили над территорией России 35 украинских дронов, заявило министерство обороны РФ, не уточняя, были ли по российским регионам выпущены воздушные цели, сбить которые не удалось. По утверждению ведомства, 14 беспилотников и четыре ракеты "Точка-У" были уничтожены над Курской областью, в которой с 6 августа продолжаются бои армии РФ с Вооруженными силами Украины (ВСУ). 16 дронов российские ПВО сбили в Воронежской области, три - над Белгородской областью и по одному - над территориями Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны РФ.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил о падении "сбитой украинской ракеты" на жилой дом в городе. По данным местных властей, пострадали 13 человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ: Уничтожена военная колонна ВСУ

В Курской области, согласно заявлению оборонного ведомства РФ, российская артиллерия по наводке БПЛА нанесла удар по колонне военной техники ВСУ. По данным министерства, в результате удара уничтожены "пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава".

КТО в трех областях РФ

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - газоизмерительная станция "Суджа". Кроме того, на территории области расположена Курская АЭС.

Украинская сторона напрямую не подтверждает и не комментирует происходящее, однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".

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