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Минобороны РФ сообщило о захвате села Работино в Запорожье

Ольга Лебедева
15 мая 2024 г.

Российское Минобороны утверждает, что подразделения группировки "Днепр" контролируют село Работино, освобожденное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года. ВСУ опровергает это сообщение.

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Здание Минобороны РФ
Минобороны РФФото: picture alliance / NurPhoto

Российские войска захватили село Работино Запорожской области, заявило министерство обороны РФ. В опубликованной в среду, 15 мая, в Telegram сводке российское ведомство утверждает, что подразделения группировки "Днепр" ВС РФ взяли украинский населенный пункт под контроль.

Одновременно в заявлении указывается, что российская армия установила контроль над еще двумя населенными пунктами в Харьковской области - селами Глубокое и Лукьянцы. Тем самым с начала наступления на харьковском направлении, по российским данным, ВС РФ захватили 12 населенных пунктов.

В Украине опровергли сообщения об утрате контроля над Работино

В ВСУ опровергли сообщение об утрате контроля над Работино, возвращение которого считалось одним из важных этапов украинского контрнаступления летом 2023 года. "Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности", - завил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Отступление российской армии из Работино оккупационные "власти" Запорожской области подтвердили в начале сентября 2023 года, назвав его тактическим шагом. Глава Запорожской областной оккупационной администрации Евгений Балицкий при этом заявил, что село полностью разрушено и "осталось только на карте".

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