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Выдача военной формы мужчинам, призванным к службе в российской армии (фото из архива)
Фото: picture-alliance/dpa
ОбществоРоссия

Минобороны РФ отрицает планы продлить службу по призыву

Александра Иванова
24 мин. назад

Комментируя заявление военного комиссара Дмитрова Михаила Фотина, что с осени 2023 года срок службы по призыву будет составлять два года, Минобороны РФ заявило, что подобных планов нет.

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Минобороны России опровергло информацию о том, что с весны 2023 года срок службы по призыву в России планируется увеличить до полутора, а с осени 2023 года - до двух лет. "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается",  - подчеркивается в сообщении его пресс-службы в Telegram.

Ранее о планах продлить срок службы по призыву рассказал военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин в ролике, размещенном, в том числе, на YouTube-канале "Дмитров ТВ" и в ряде Telegram-каналов.

"Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года", - говорит Фотин на этой записи.

Необходимость такого решения он объяснил, в частности, тем, что "северные соседи" России вступают в НАТО: "Соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части и комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву".

Комментарий Фотина по поводу видеоролика о службе по призыву

Позже он заявил журналистам портала MSK1, обратившимся за комментарием: "Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете".

Между тем Telegram-канал Baza опубликовал запись телефонного разговора, в ходе которого собеседник редакции - по данным канала, это был сам Фотин, - утверждает,  что видео - "двухлетней давности", а о его публикации он узнал лишь сегодня.

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