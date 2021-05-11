 Министр обороны России вызван к следователю Службы безопасности Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 18.07.2021

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Украина

Министр обороны России вызван к следователю Службы безопасности Украины

Сергей Шойгу должен явиться в следственное управление СБУ в Мариуполе. Он подозревается в создании незаконных вооруженных формирований. Статья предусматривает срок до 15 лет лишения свободы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото из архива)

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу в следственное управление по Донецкой и Луганской областям, расположенное в Мариуполе. Соответствующая повестка опубликована на сайте СБУ в воскресенье, 18 июля.

Как следует из опубликованного документа, Шойгу должен явиться к следователю СБУ Тарасу Бутенко 20 июля для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (о видах соучастников преступления и создании незаконных вооруженных формирований).

Осужденному в Украине по этим статьям может грозить лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. В случае злостного уклонения от явки по повестке следователя подозреваемый может быть объявлен в международный розыск.

Незаконные вооруженные формирования сепаратистов

Власти Украины относят к незаконным вооруженным формированиям боевые структуры сепаратистов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". В 2015 году СБУ объявила о начале программы по амнистии сторонников самопровозглашенных "республик", добровольно отказавшихся от участия в незаконных вооруженных формированиях.

В октябре 2020 года координатор Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Беда  заявил о прямом участии в войне в Донбассе граждан России, представителей спецслужб ФСБ и ГРУ, в подчинении которых находятся местные вооруженные формирования.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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