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Писториус: Украине нужны гарантии безопасности от НАТО

Сергей Ромашенко
15 сентября 2023 г.

Мир в Украине возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности, убежден министр обороны ФРГ. Он сказал, что вопрос о поставке Киеву крылатых ракет Taurus будет решен в течение пары недель.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (фото из архива)Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что мир в Украине возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности. "Значительным аспектом этих гарантий является наше обещание оказывать поддержку Украине в деле модернизации и реформирования ее вооруженных сил", - сказал он на открытии первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере в пятницу, 15 сентября, в которой также принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Писториуса, создание Совета НАТО-Украина является важным шагом к тесному сотрудничеству, которое сделает возможным вступление Украины в Североатлантический альянс. "Совет содействует принятию совместных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем скорее будет путь в НАТО", - сказал он.

Борис Писториус отметил, что именно поэтому альянс решил в случае с Украиной отказаться от последнего этапа перед направлением приглашения в НАТО - дорожной карты для членства в альянсе. "Потому что мы хотим сделать путь Украины в НАТО как можно менее сложным", - подчеркнул он, напомнив при этом, что на предстоящей неделе Украина и партнеры по НАТО обсудят на базе Рамштайн в Германии дальнейшие шаги по оказанию поддержки Киеву.

Поставки крылатых ракет Taurus

Затронув вопрос о поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus, Писториус сказал, что он будет решен в течение одной-двух недель. Он подчеркнул, что данная задержка не свидетельствует о колебаниях правительства ФРГ. "Федеративная республика Германия должна проявить эту осмотрительность, пусть даже это и трудно понять нашим украинским друзьям", - сказал министр.

Как пояснил Писториус, Германия перед каждым шагом должна просчитывать возможные последствия. "Ракеты Taurus имеют большую дальность, чем все поставленные Украине до сих пор вооружения, это высокотехнологичный промышленный продукт, мы здесь говорим не о программировании кофейной машины. Германия имеет около 500 таких ракет, половина из них не модернизирована, а другая половина нуждается в программном апдейте", - указал глава Минобороны ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор сдержанно высказывался о возможности поставок Украине ракет Taurus. Целый ряд депутатов германского бундестага от правящих партий накануне обратились к Шольцу с призывом разрешить такие поставки.

Кличко вновь призвал ФРГ поставить Киеву ракеты

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал Германию поставить ракеты Taurus Украине. "Пришлите нам эти ракеты", - написал он в статье для газеты Bild, опубликованной 15 сентября.

Кличко с пониманием отнесся к колебаниям Шольца в данном вопросе. "Мы знаем, насколько трудно объяснять немецкому обществу необходимость все новой помощи", - написал он, но подчеркнул, что Украина нуждается в ракетах Taurus из-за "невероятно трудного контрнаступления против российских оккупантов".

Расширение миссий бундесвера

Борис Писториус, выступая с речью на Вестфальской мирной конференции, также пообещал, что Германия усилит свою вовлеченность в решение международных проблем и за пределами Европы. "Европейцы не могут сидеть сложа руки, когда речь идет о будущем миропорядке. Мы не будем и не должны пассивно наблюдать, как гегемонистские силы во всем мире подчиняют суверенные государства и народы своей воле", - подчеркнул он.

В этой связи Писториус указал на агрессивную войну России против Украины и Китай, который, по его словам, "жестко и временами без оглядки" реализует свои амбиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Германия должна обратить взор и за пределы европейского континента и по возможности усиливать свою вовлеченность в других регионах - не в последнюю очередь потому, что ФРГ как ведущая торговая держава зависит от безопасности международных морских путей и цепочек поставок", - пояснил Борис Писториус.

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