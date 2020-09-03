Министр обороны ФРГ не исключает санкций по "Северному потоку - 2"

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) готова к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявила в воскресенье, 6 сентября, в интервью информационному агентству Reuters.

"Я всегда говорила, что "Северный поток - 2" - не самый мой любимый проект", - подчеркнула глава партии Христианско-демократический союз (ХДС). "Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит российское руководство перед очень серьезными вопросами, считает глава Минобороны ФРГ. "Мир ждет ответов на них", - подчеркнула она.

В тот же день, 6 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку - 2". В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет вред интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

Немецкие политики о судьбе "Северного потока - 2"

Несмотря на критику со стороны ряда европейских лидеров, правительство Германии до сих пор не отказалось от идеи завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Тем временем внутри страны мнения относительно будущего проекта разделились.

Так, глава правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) 5 сентября потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление, - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет.

В то же время глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) напомнил, что даже в период холодной войны газовые поставки из СССР не прекращались, и заявил, что в нынешней ситуации "было бы неправильно прерывать экономические отношения с Россией".

В свою очередь председатель правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) считает завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" важным для интересов Германии и будущего энергоснабжения страны.

Отказ от "Северного потока - 2" как санкция против России

После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального боевым отравляющим веществом из семейства "Новичка" отказ от завершения строительства практически готового газопровода "Северный поток - 2" рассматривается в мировой политике как одна из возможных санкций против Москвы.

Свернуть проект после отравления Навального призывал в частности 3 сентября сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает неправильным связывать отравление Алексея Навального с судьбой газопровода.

Состояние здоровья Алексея Навального

Тем временем берлинская клиника "Шарите", куда Навальный 22 августа по желанию родственников был доставлен на лечение из Омска, 6 сентября сообщила, что состояние здоровья политика пока остается без изменений. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится уже 18 дней в искусственной коме.

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