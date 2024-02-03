Милош Бикович не снимется в новом сезоне "Белого лотоса"

Сербский актер Милош Бикович не получит роль в новом сезоне популярного сериала "Белый лотос" американского канала HBO. Об этом сообщило в пятницу, 2 февраля, издание Deadline со ссылкой на источники. Позже актер официально подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Instagram.

В январе 2024 года стало известно, что Милош Бикович прошел кастинг на эпизодическую роль инструктора йоги из России в третьем сезоне сериала "Белый лотос". В том же месяце МИД Украины опубликовал в социальной сети X ролик, в котором актера обвиняли в "поддержке России с начала полномасштабного вторжения в Украину". Пост кончался обращением к компании HBO: "Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?"

Бикович: Давление на HBO - "целенаправленная кампания"

Публично в поддержку полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Бикович не высказывался. После начала войны он опубликовал пост с белым квадратом и подписью: "Хотелось бы, чтобы войн не было... Наивно, я знаю". В своей последней публикации актер сообщил, что не будет сниматься в "Белом лотосе", а также написал: "Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое". Давление на HBO Бикович назвал "целенаправленной информационной кампанией", результатом которой стало "торжество абсурда и поражение искусства". Он добавил, что был бы рад сниматься в "Белом лотосе", но его участие в проекте стало невозможным "по причинам, выходящим за рамки творчества", так как он "не готов менять свои принципы".

Сериал "Белый лотос"

Майк Уайт с наградами "Эмми", сентябрь 2022 года Фото: Aude Guerrucci/REUTERS

"Белый лотос" - популярный американский сериал режиссера и сценариста Майка Уайта, который с 2021 года выходит на канале HBO. В каждом его сезоне рассказывается об отдыхающих в разных уголках мира богатых туристах. "Белый лотос" получил 15 премий "Эмми", два "Золотых глобуса", две премии Гильдии киноактеров, премию Гильдии продюсеров и сценаристов, а также две номинации на премию Гильдии режиссеров Америки.

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