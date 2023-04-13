"Вам письмо из Хогвартса!": в работе сериал о Гарри Поттере

Американская кинокомпания Warner Bros. Discovery намерена заново экранизировать книги о Гарри Поттере в форме сериала, сообщила на своем канале в YouTube стриминговая платформа HBO Max, которая вскоре будет переименована в Max. В 40-секундном видео-анонсе привлекает внимание музыка, хорошо знакомая всем поклонникам волшебного мира по фильмам, а название будущего сериала складывается из легко узнаваемых знатоками парящих в темноте свечей - они украшают потолок в замке Хогвартс.

Планируется снять семь сезонов этого сериала, в основе каждого будет лежать одна из книг о юном волшебнике. Дата выпуска первого эпизода пока не известна. По задумке создателей, сериал растянется на десять лет. В то же время они предупредили, что актерский состав будет полностью новым.

Примечательно, что одним из исполнительных продюсеров станет автор оригинальных книг Джоан Роулинг, а также Нил Блэр (известный по фильмам "Фантастические твари") и Рут Кэнли-Леттс ("Страйк"). По данным собеседника агентства Bloomberg, британская писательница будет проверять соответствие сценария оригинальному книжному тексту. В то же время ей не придется каждый день присутствовать на съемочной площадке.

Поклонники ждут от сериала больше подробностей о жизни трех друзей Фото: Peter Mountain/Warner Bros. Pictures/imago images

"Мы рады дать возможность зрителям заново открыть для себя Хогвартс. "Гарри Поттер" - это культурный феномен, и очевидно, что фанаты до сих пор жаждут увидеть как можно больше контента, связанного с его волшебным миром. Вместе с Warner Bros. Discovery и Джоан Роулинг мы снимем сериал, который в подробностях отразит каждую культовую книгу на экране", - анонсировали представители HBO Max. На презентации для инвесторов также прозвучало, что создатели сериала обещают глубокое погружение в содержание каждой книги, а зрители смогут по-новому взглянуть на школу чародейства и волшебства.

Как отреагировали фанаты

Под официальным видео-анонсом в YouTube менее чем за сутки набрались тысячи комментариев: радость, надежда, опасения… "Как и многие другие, я давно думал, что было бы здорово переделать истории в форме телесериала. Это способ включить то, что не вошло в фильмы. Мы сможем увидеть полтергейста Пивза, две другие комнаты, через которые должно было пройти трио, чтобы добраться до философского камня в первой книге, все чемпионаты по квиддичу, Добби, который был бы больше связан с работой в Хогвартсе, прощание Дадли с Гарри в "Дарах смерти", а также зеленые глаза Гарри и Лили… Интересно, будет ли музыка и дизайн в Хогвартсе такими же, как в этом рекламном трейлере. Я читал, что Роулинг в свое время не понравилось, что замок выглядит иначе, чем в книгах", - отреагировал на анонс один из фанатов.

Его поддерживает другой: "Есть огромный шанс, что сериал останется верным книгам, потому что в нем участвует Джоан Роулинг. А мы знаем, насколько непреклонны авторы - им не нравится, когда кто-то портит их творение". "Я надеюсь, что они адаптируют как можно больше книжных моментов, которых не было в фильмах; я надеюсь, что они не совершат ту же ошибку, отдав все лучшие моменты Рона Гермионе; я надеюсь, что мы увидим всех персонажей вокруг нахального Гарри; я надеюсь, в этом сериале Дамблдор, наконец, спокойно спросит Гарри, клал ли он свое имя в Кубок огня", - высказывает свои пожелания еще один почитатель волшебного мира.

Обычный маркетинговый ход?

Дэниэл Рэдклифф в роли культового персонажа. Сможет ли другой актер покорить сердца зрителей? Фото: Film Warner/dpa/picture-alliance

В то же время многие зрители видео-анонса опасаются, что сериал снимают лишь для зарабатывания денег. "Именно это они и собираются сделать. Это причина, по которой сегодня все переделывают - просто для того, чтобы заманить людей… Я никогда не попадусь в эти сети. Сделайте лучше что-нибудь интересное о волшебном мире в современном мире!" - написано в одном из комментариев.

Есть и те, кто считает, что еще просто не пришло время для нового сериала: "Я всегда мечтал о сериале о Гарри Поттере, который бы адаптировал каждую книгу, но теперь, когда это должно произойти, это меня пугает", "А вдруг это разрушит все то, что уже создано?". Некоторые фанаты склоняются к тому, что фильмы еще слишком культовые, чтобы их забыть, или считают, что оригинальнее было бы переснять историю позже. "Я мечтал, что это произойдет в будущем, когда технологии будут достаточно развиты, чтобы вернуть оригинальный состав актеров в компьютерной графике. Или, по крайней мере, когда мы все будем готовы увидеть новые лица, изображающие наших любимых персонажей", - пишут поклонники Гарри Поттера.

Впрочем, на данном этапе, пока еще только идет поиск сценариста и ведущего продюсера телесериала, а съемки не начались, остается поверить в чудо - и надеяться, что все желания поклонников юного мага исполнятся как по мановению волшебной палочки: "Это начнется примерно в 2025 году (самое раннее), и закончится в 2035-м. Еще все может быть!" - оптимистично подводит итого один из комментаторов в YouTube.

Российским каналам запрещено показывать "Гарри Поттера"

В России новый сериал показывать не собираются. Как стало известно из сообщений СМИ, российские телеканалы и стриминговые сервисы не могут больше транслировать контент кинокомпании Warner Bros. По сообщению издания "Бюллетень кинопрокатчика", показывать свои ленты из-за войны РФ с Украиной запретила сама киностудия. Кроме того, российские онлайн-кинотеатры с 1 февраля были обязаны удалить все фильмы о Гарри Поттере из своей базы в связи с истечением лицензионных прав на эти картины.

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