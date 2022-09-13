В Лос-Анджелесе вручили премии Emmy

Лучшим драматическим сериалом были признаны "Наследники" от HBO, приз за лучший комедийный сериал получил "Тед Лассо". Исполнитель главной роли в "Игре в кальмара" Ли Джон-джэ получил первую Emmy в карьере.

В Лос-Анджеле во вторник, 13 сентября, прошла 74-я церемония вручений телевизионных премий Emmy. Лучшим драматическим сериалом был признан проект HBO "Наследники", комедийным - сериал "Тед Лассо".

Лучшим мини-сериалом жюри выбрало еще один проект HBO "Белый лотос". Приз за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил корейский актер Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в сериале Netflix "Игра в кальмара". Премия стала для него первой в карьере. Сериал "Игра в кальмара" получил статуэтку за лучшую режиссуру драматического сериала.

Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Зендею за роль в "Эйфории". Это вторая статуэтка актрисы. Первый приз в 2020 году она также получила за роль в этом сериале.

Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Джулия Гарнер за роль в криминальном сериале "Озарк", в аналогичной номинации среди мужчин победил Мэттью Макфэдиен за роль в "Наследниках".

Награды для актеров "Теда Лассо", "Хитростей" и "Начальной школы "Эбботт"

Лучшим актером в комедийном сериале, как и в прошлом году, стал Джейсон Судейкис, сыгравший главную роль в сериале "Тед Лассо". За роль в этом же сериале Бретт Голдстин был признан лучшим актером второго плана. Сам сериал получил премию за лучшую режиссуру.

Лучшей комедийной актрисой жюри выбрало Джин Смарт из сериала "Хитрости", за комедийную роль второго плана награду получила Шерил Ли Ральф из "Начальной школы "Эбботт".

Лучшим актером в мини-сериале признали Майкла Китона за роль в "Ломке", лучшей актрисой - Аманду Сайфред из "Выбывшей".

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