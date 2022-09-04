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Экс-президент США Барак Обама в Вашингтоне (фото из архива)
Экс-президент США Барак Обама (фото из архива)Фото: Olivier Douliery/abaca/picture alliance
КультураСША

Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии "Эмми"

Александра Иванова
1 ч. назад

Экс-президент США Обама победил в номинации "Выдающийся рассказчик". Жюри отметило его работу в документальном сериале Netflix о национальных парках.

https://www.dw.com/ru/barak-obama-stal-laureatom-televizionnoj-premii-emmi/a-63014694

Экс-президент США Барак Обама стал лауреатом авторитетной телевизионной премии "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик" за работу над документальным сериалом "Наши великие национальные парки" компании Netflix. Об этом говорится в пресс-релизе Американской телевизионной академии (Academy of Television, Arts & Sciences), опубликованном в субботу, 3 сентября.

Созданием сериала занималась продюсерская компания Higher Ground Productions Барака Обамы и его супруги Мишель. Экс-президент США стал лауреатом "Эмми", обойдя телеведущего Дэвида Аттенборо, актрису Лупиту Нионго, бывшего баскетболиста Карима Абдула-Джаббара и комика Уолтера Камау Белла, номинированных в той же категории.

Ранее Обама получил музыкальную премию "Грэмми"

При этом Обама стал вторым главой американского государства, получившим "Эмми": в 1956 году специальная награда была присуждена действующему президенту США Дуайту Эйзенхауэру.

Барак Обама также является обладателем музыкальной премии "Грэмми" за аудиокниги к своим мемуарам "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды".

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