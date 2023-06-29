Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Саудовская Аравия делает ставку на развитие туризма, чтобы диверсифицировать свою экономику. Королевство вкладывает огромные деньги в рекламу и туристическую сферу. Но насколько это оправданно?

В начале июня Саудовская Аравия, одна из самых консервативных и регилигиозных арабских стран, главное место паломничества мусульман со всего мира, заключила многомиллионный контракт с американской компанией Habitas, которая известна, в том числе, своим участием в организации фестиваля Burning Man. Он проводится каждый год в американском штате Невада. На 9 дней пустыня превращается в город, где проходят концерты, выставки, вечеринки. Burning Man славится еще тем, что здесь отсутствуют строгие правила - во время фестиваля алкоголь льется рекой, употребление наркотиков не возбраняется, за танцы без одежды никто не осуждает.

Habitas позиционирует себя как ответственного, заботящегося об экологии поставщика роскошного жилья для туристов - будь то кемпинг класса "люкс", как на фестивале Burning Man, или пятизвездочный отель. Для сделки с Habitas на сумму 400 миллионов долларов (365 миллионов евро) существует веская причина: Саудовская Аравия активно развивает сферу туризма и вкладывает в это миллиарды долларов. В рамках программы Vision 2030, страна планирует диверсифицировать свою экономику, постепенно отходя от нефтяной отрасли, и стремится увеличить вклад туризма в национальный доход с 3% до 10%, создав миллион рабочих мест в этой сфере.

Саудовская Аравия открылась для туристов в 2019 году

В 2019 году богатое нефтью саудовское королевство начало упрощать въезд для туристов из 49 стран мира посредством выдачи электронной визы. В настоящее время стоимость такой визы составляет более 142 долларов (130 евро). "Чрезвычайно интересно наблюдать за тем, что там происходит, потому что до недавнего времени Саудовская Аравия являлась своеобразной пустыней на туристической карте, - говорит Маркус Пильмайер (Markus Pillmayer), профессор туризма в Мюнхенском университете прикладных наук, в беседе с DW. - Однако я считаю, что пока еще слишком рано делать однозначные выводы".

Мусульмане, совершающие паломничество в Мекку Фото: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Несмотря на огромные амбиции, планы Саудовской Аравии по развитию туризма вполне осуществимы. Саудовцы вкладывают крупные средства в развитие туристической сферы, имея инвестиционный фонд на сумму около триллиона долларов. Они уже заключили сделки с некоторыми из крупнейших предприятий в этой отрасли, включая Hilton, Hyatt и Accor. Новая авиакомпания Riyadh Air начнет полеты в Саудовскую Аравию в 2025 году.

Для привлечения большого числа туристов страна также подготовила шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые раньше находились в запустении. Более того в планах предусмотрены другие масштабные проекты для развития туризма, включая сторительство огромного развлекательно-торгового центр на окраине Эр-Рияда - Mukaab, и новые курорты вдоль побережья Красного моря протяженностью около 120 километров, включая гавань для яхт.

Поток рекламы и усилия властей страны, направленные на привлечение туристов в страну, похоже, уже приносят свои плоды. В прошлом году лондонский World Travel and Tourism Council сообщил, что Саудовская Аравия имеет самый быстрорастущий туристический сектор на Ближнем Востоке, и к 2025 году страна привлечет на 40% больше туристов со всего мира, чем туристически развитый Дубай в ОАЭ.

В то же время на этом пути существует несколько препятствий. "Вложено огромное количество инвестиций, и вероятно, есть шанс на успех, - заявил Джастин Фрэнсис, сооснователь и генеральный директор британского туроператора-активиста Responsible Travel. - Но, безусловно, будут и трудности".

Саудовская Аравия сталкивается с проблемой нехватки воды

Среди факторов риска для развития туризма в Саудовской Аравии - изменение климата. В статье, опубликованной в журнале Annals of Tourism Research в 2019 года, авторы пришли к выводу, что Ближний Восток является одним из четырех регионов, который может наиболее всего пострадать от последствий глобального изменения климата.

Уже сейчас нехватка воды является одной из серьезнейших проблем Саудовской Аравии, поскольку большая часть страны состоит из пустынь. Заводы по опреснению морской воды требуют значительного количества энергии, в то время как подземные источники быстро уменьшаются в объемах. Трудно представить, как при таких условиях отели с бассейнами не будут испытывать дефицит воды, указывают эксперты.

Проект RedSea, в рамках которого в этом году должен быть открыт первый роскошный курорт и собственный аэропорт, вероятно, вызовет головную боль у защитников окружающей среды. Подобно множеству рекламных материалов о мегапроектах страны, RedSea гордится использованием только возобновляемых источников энергии и мерами по защите экологии. Однако аналитики, более внимательно изучив эти планы, указывают на то, что в них отсутствуют подробности.

Habitas например, ранее заявлял, что его первый отель в Саудовской Аравии, Habitas AlUla, будет использовать солнечную энергию и избегать одноразовых пластиковых изделий. Однако, как отмечают недавние гости на сайтах отзывов, таких как Tripadvisor, в отеле используются чайные пакеты и кофейные капсулы, упакованные в пластик. Гости также критикуют отсутствие экологичного общественного транспорта.

Скоростной поезд в Саудовской Аравии Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images

"Здесь присутствует много маркетингового шума и обмана, касающегося защиты экологии", - отмечает Фрэнсис из Responsible Travel. - Очень важно, чтобы мы тщательно исследовали утверждения об экологичном туризме, к которым мы должны быть крайне скептически настроены. Кроме того, массовый туризм в этом регионе будет оказывать негативное влияние на природные ресурсы, особенно водные".

Запрет на бикини и коктейли

Еще одной проблемой, которая может препятствовать развитию туризма в Саудовской Аравии, является плохая репутация страны в области прав человека и очень консервативная местная культура, добавляет Фрэнсис. "Преодоление этого страха будет трудной задачей", - говорит он.

Саудовская Аравия ограничивает права местных женщин и криминализует секс до брака для местных жителей, а также однополые отношения. Однако после открытия страны для туристов в 2019 году здесь смягчили эти правила, правда, исключительно для иностранных посетителей.

На сайте The Saudi Tourism Authority, где можно узнать всю информацию о визах, говорится, что в стране приветствуются все туристы, в том числе представители ЛГБТ-сообщества. "Не состоящие в браке пары могут размещаться в одном номере", - отмечается на сайте, правда, подчеркивается, что при этом посетители должны соблюдать местные обычаи.

Хотя международные туристические операторы продолжают надеяться на смягчение правил алкоголь, например, в стране до сих пор запрещен. Существуют также и другие ограничения. Туристы могут быть оштрафованы, если непристойно одеты, неприлично себя ведут, публично выражают чувства, например, держатся за руки, не соблюдают очередь или плюют на улице. Трудно сказать, оттолкнут ли эти правила иностранных посетителей и заставят ли их выбирать более толерантные места в регионе, такие как Египет или Марокко.

Миллионы на рекламу

Издание The New York Times недавно сообщило, что аргентинская футбольная звезда Лионель Месси может заработать до 25 миллионов долларов (22,5 миллиона евро), прорекламировав Саудовскую Аравию, просто проведя там отпуск. В ответ на это несколько семей саудовских политических заключенных написали ему открытое письмо.

Лионель Месси на рекламном плакате Фото: Mike Schmidt/IMAGO

"Режим Саудовской Аравии хочет использовать вас, чтобы отмыть свою репутацию", - написали члены группы родственников политзаключенных, в которую входила сестра активистки за права женщин Лужайн аль-Хатлул. Они убеждены, что отказ от туризма в Саудовскую Аравию является четким сигналом того, что "права человека имеют значение, и что те, кто пытают и убивают, не должны оставаться безнаказанными".

В 2019 году, когда блогеры начали размещать фотографии о туризме в Саудовской Аравии в социальных сетях, многие высказывали критику. "В один из апрельских дней саудовское правительство казнило 37 человек", - написал один из из пользователей Instagram. - Позор вам за то, что вы их рекламируете".

Другие комментаторы высказываются более оптимистично. "Немногие страны могут похвастаться безупречной репутацией во всех сферах, начиная от прав человека и заканчивая щадящим использованием природных ресурсов или защитой животных, - говорит Фрэнсис. - Однако Саудовская Аравия представляет собой этическую дилемму для многих путешественников". Профессор по туризму Пильмайер согласен с этим мнением. Он хотел бы видеть искренние усилия саудовского королевста в соблюдении целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, включая права человека.

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