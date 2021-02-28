Почему женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии

Они должны быть не моложе 21 лет - и не старше 40, не ниже 1,55 метра и не иметь за плечами госслужбу. Но при этом обязательное условие: гражданство Саудовской Аравии и среднее образование. Если женщины в Саудовской Аравии отвечают этим требованиям, они могут теперь подавать заявления о службе в армии. Это важное событие для страны, где до 2018 года женщинам не разрешали даже водить машину. Теперь же для них открываются все карьерные возможности в армии - и в сухопутных войсках, и в военно-морском флоте, и в военно-воздушных силах. Женщины в армии Саудовской Аравии также могут добиваться более высоких воинских званий.

Еще не так давно женщины в Саудовской Аравии не имели права водить машину

Принципиальное решение о службе женщин в саудовских вооруженных силах было принято почти два с половиной года назад, в октябре 2019 года. Это был "еще один шаг на пути к расширению прав и возможностей женщин", заявило тогда в Twitter министерство обороны. Ранее власти королевства уже открыли для женщин путь в полицию и Национальную гвардию, теперь же пришла очередь армии. Хотя аресты и обвинительные приговоры политическим активисткам сильно омрачают общую картину, в последние годы женщины получают в Саудовской Аравии, безусловно, все больше прав.

Права женщин в Саудовской Аравии

Среди нескольких причин нынешнего изменения ситуации политолог Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Чинция Бьянко называет продолжающийся процесс интеграции женщин в саудовское общество: "Ведь одной из основных целей официальной программы "Видение 2030" ("Vision 2030") является увеличение доли женщин на рынке труда Саудовской Аравии со среднего уровня менее 20 процентов до более чем 40 процентов".

Еще одной причиной того, что женщинам предоставляются возможности делать карьеру в армии, эксперт по странам Персидского залива называет стремление Эр-Рияда к тому, чтобы военная служба оказывала на граждан большее воздействие. Ведь, с одной стороны, служба в вооруженных силах способствует эмоциональной привязанности граждан к своей стране. С другой же стороны, она вообще укрепляет отношения общества - особенно молодежи, считающейся критически настроенной и нетерпеливой, - и государственных структур. По крайней мере, здесь политическое руководство, по-видимому, целенаправленно стремится к равноправию мужчин и женщин. "Эти проблемы считаются более насущными, чем чисто военные аспекты", - говорит Чинция Бьянко в интервью DW.

Сила и слабость саудовской армии

На первый взгляд, состояние саудовских вооруженных сил выглядит совсем неплохо: по данным портала Global Firepower, который анализирует военную мощь отдельных стран, армия Саудовской Аравии насчитывает чуть более полумиллиона военнослужащих, подавляющее большинство из которых (около 480 тысяч) задействованы непосредственно в военном секторе. В рейтинге портала Саудовская Аравия занимает 17-е место среди 139 проанализированных стран, а ее армия считается одной из сильнейших в арабском мире. Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим в мире импортером оружия.

Саудовская армия хорошо оснащена, но хуже обучена

Тем не менее армии королевства не удается в достаточной степени использовать свою военную мощь в собственных интересах - это видно, прежде всего, по войне в Йемене, которая продолжается уже почти пять лет. Хотя Саудовская Аравия уже на протяжении многих лет подвергается постоянной критике из-за многочисленных жертв бомбардировок среди гражданского населения, она практически не смогла добиться военного успеха.

По данным специализированного журнала Forces, вооруженные силы Саудовской Аравии страдают от того, что семейное положение и близкие отношения с королевской семьей продолжают играть важную роль при наборе солдат в армию и продвижении военных по службе. Кроме того, можно говорить о некой традиционной раздробленности саудовских вооруженных сил по принципу племенной принадлежности. Учитывая это, набор женщин в армию может даже в долгосрочной перспективе привести к отходу от прежней кадровой политики и способствовать обновлению армии изнутри, допускает Чинция Бьянко. Однако, по ее словам, пока нет конкретных планов подобной структурной реформы армии, более того, потребуются годы для того, чтобы нынешний шаг привел к конкретным изменениям.

Женщины не хотят в армию?

Надо думать, открытие армии для женщин натолкнется на критику в стране, особенно в консервативных кругах и семьях. Действительно, первая реакция в соцсетях была неоднозначной. Так, одна пользовательница была вне себя от радости, тогда как другая, пребывая, скорее, в нерешительности, саркастически задавалась вопросом, должны ли будут саудовские женщины носить оружие с прикрытым лицом.

Феминизм по-саудовски

Вообще-то о деталях женской формы пока еще ничего не известно. Также нет информации и о том, сколько женщин уже подали заявления о найме, или где они будут расквартированы. Но королевский дом уже рекламирует в СМИ последнюю реформу как важное социальное достижение: в саудовской газете "Аль-Ватан" - которая, как и все газеты и телекомпании страны, находится под контролем государства - журналистке Абире аль-Али было позволено называть эту инициативу феминизмом по-саудовски: "Феминизм" в Саудовской Аравии означает не что иное, как укрепление прав женщин и помощь в повышении качества их жизни".

Внешнеполитический сигнал

И в то же время разрешение женщинам служить в армии является также важным внешнеполитическим сигналом, считает эксперт по Саудовской Аравии Чинция Бьянко. Он направлен, в частности, к новой администрации США президента Джо Байдена, отношения с которой у королевства до сих пор не урегулированы. "Эр-Рияд хочет изменить имеющиеся до сих пор стереотипы о Саудовской Аравии. Именно поэтому он пытается преодолеть негатив таких историй, как убийство журналиста Джамаля Хашогги или разрушительная война в Йемене", - полагает Бьянко. По ее словам, руководство государства осознает, что улучшить имидж страны оно может, прежде всего, через инициативы по модернизации экономики и общества: "Вот поэтому-то они и продолжают двигаться в этом направлении".

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