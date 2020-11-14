На заработки в Саудовскую Аравию: что ждет трудовых мигрантов

Из 34-миллионного населения Саудовской Аравии без малого треть составляют трудовые мигранты. В данный момент их правовой статус полностью контролируется работодателем, что делает иностранцев уязвимыми и позволяет их эксплуатировать.

Саудовские правила, регулирующие условия найма иностранных рабочих, - так называемая "кафала" - считаются одними из самых жестких в странах Персидского залива. Однако в начале ноября власти королевства объявили о крупных реформах в этой сфере. Эр-Рияд последовал примеру соседнего Катара, который в последние годы также смягчил свое миграционное законодательство.

Послабления для мигрантов в Саудовской Аравии

Новая система, которая начнет действовать в марте 2021 года, изменит положение примерно семи миллионов гастарбайтеров - в том числе строителей, IT-специалистов и работников сферы торговли. Им больше не нужно будет запрашивать у своего работодателя разрешение, чтобы покинуть Саудовскую Аравию или повторно въехать в страну, что считается одним из самых негуманных элементов нынешнего законодательства.

Минимальная зарплата в Саудовской Аравии составляет 560 евро

Трудовые мигранты, однако, все равно должны будут запрашивать разрешение у саудовских властей, которые смогут отказать иностранцу в выезде из королевства при наличии у последнего неоплаченных штрафов или других долговых обязательств. Реформа также предусматривает, что по истечении срока действия контракта и при соблюдении ряда условий мигранты смогут сменить место работы без согласия предыдущего работодателя.

Некоторые из мигрантов связывают с реформой определенные надежды. IT-специалист Латиф (имя изменено. - Ред.), который приехал в Саудовскую Аравию из Пакистана семь лет назад, рад тому, что власти намерены изменить существующую систему. "Призывы к этому звучали уже давно. Сейчас они смягчают некоторые правила, и это, конечно же, улучшит ситуацию", - считает он.

Цель - вытеснение мигрантов местными рабочими

Трудовые мигранты составляют около трети населения Саудовской Аравии

Между тем в основе реформы, прежде всего, лежат экономические, а не гуманитарные соображения. Саудовская Аравия намерена диверсифицировать свою экономику, уменьшить ее зависимость от экспорта нефти и бороться с ростом безработицы. Власти королевства надеются, что миграционная реформа приведет к повышению конкуренции на рынке труда, росту зарплат и, соответственно, будет способствовать постепенному вытеснению мигрантов местным населением.

Однако планы властей встретили сопротивление со стороны работодателей. После введения реформысаудовские компании должны будут изменить свою бизнес-модель и всячески стимулировать работников, чтобы их удержать. В противном случае они обанкротятся, поясняет глава миссии Международной организации по миграции (IOM) в Бахрейне Мохамед Эль-Заркани.

Положение домработниц и охранников не изменится

По словам Эль-Заркани, именно из-за недовольства работодателей за бортом реформы были оставлены приблизительно 3,7 млн иностранных рабочих, находящихся в особо уязвимом положении - домработницы, водители, фермеры, садовники и охранники.

Домработница из Бангладеш, ставшая жертвой насилия

Рост зарплат и повышение НДС уже и так сильно ударили по домохозяйствам, которые нанимают иностранцев в качестве прислуги. Кроме того, пытаясь добиться вытеснения мигрантов саудовскими рабочими, власти страны повысили размер пошлины для работодателей, пользующихся услугами гастарбайтеров, а также для самих мигрантов с иждивенцами.

Латиф рассказывает, что повышение налогов стало для приезжих большой проблемой. В июле 2020 года размер пошлины вырос до 400 саудовских риалов (107 долларов) в месяц на супруга или ребенка. И это при том, что минимальная зарплата в стране составляет 2500 риалов (560 евро) в месяц, сетует IT-специалист.

Принудительный труд и сексуальное насилие

Между тем правозащитники считают, что реформа не решит проблем мигрантов в Саудовской Аравии. Основной проблемой, на их взгляд, является то, что новые правила не будут распространяться на ряд вышеупомянутых категорий низкоквалифицированных рабочих.

"Эти группы чаще всего подвергаются принудительному труду, - рассказывает специалист международной правозащитной организации Human Rights Watch Ротна Бегам. - Нам известны ситуации, когда домработницы не могли покинуть дома своих работодателей. У них отнимали паспорта, заставляли работать сверхурочно без отдыха и выходных, а также подвергали таким формам угнетения, как физическое и сексуальное насилие".

Кроме того, даже если мигрант входит в категорию, которую затронут новые правила, во время срока действия контракта он по-прежнему будет находиться в полной зависимости от своего работодателя и может столкнуться с жестоким обращением, подчеркивает специалист Human Rights Watch.

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