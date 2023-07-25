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Ходорковский назвал преследование Стрелкова политическим

Сергей Куприков
1 ч. назад

Обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам, написал Ходорковский.

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Российский оппозиционер Михаил Ходорковский
Российский оппозиционер Михаил ХодорковскийФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Находящийся в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что считает незаконным преследование Игоря Стрелкова (Гиркина). "Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан", - написал Ходорковский в своем Telegram-канале о вторник, 25 июля.

Вместе с тем он указал, что считает Стрелкова преступником в соответствии с решением нидерландского суда по делу о сбитом в небе над Донбассом в июле 2014 года пассажирском самолете Boeing 777. Кроме того, указывает Ходорковский, Стрелков виновен в том, что "осуществил по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году".

Навальный назвал Стрелкова политзаключенным

Ранее в тот же день оппозиционер Алексей Навальный также назвал Стрелкова, находящегося под стражей по делу призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, политзаключенным.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля и отправлен в СИЗО на два месяца из-за постов в Telegram-канале. Свою вину он не признает. Стрелков известен тем, что критикует российское руководство, включая Владимира Путина, с радикально провоенных позиций.

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