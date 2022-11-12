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МИД РФ (фото из архива)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

МИД РФ ввел персональные санкции в отношении 200 граждан США

Екатерина Венкина
14 мин. назад

В санкционный список Москвы включены сестра и братья президента США, им запрещен въезд в РФ.

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МИД РФ ввел персональные санкции в отношении еще 200 граждан США. Об этом говорится в пятницу, 11 ноября, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о представителях американских органов власти, законодателях, их близких родственниках, руководителях компаний и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертах и лоббистах.

В перечень вошли, в частности, родственники американского президента Джо Байдена - сестра Валери Байден Оуэнс, братья Джеймс и Фрэнсис Байдены, а также целый ряд сенаторов, в том числе - от штата Вермонт Берни Сандерс и от штата Массачусетс - Элизабет Уоррен. Попала в список и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фигурантами стали также журналист и писатель Энн Эпплбаум, шеф-редактор Politico Мэтью Камински, супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - Пол Пелоси. Всем им запрещен въезд в Россию.

Киноактеры Шон Пенн и Бен Стиллер - в черном списке

Ранее, 5 сентября, известные американские киноактеры Шон Пенн и Бен Стиллер были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

Пенн и Стиллер публично поддержали Украину после войны, развязанной против нее Россией. Кроме того, Пенн решил снять документальный фильм о российском вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа наградил обоих американских актеров орденами "За заслуги" третьей степени.

До этого, 25 октября, Россия расширила список представителей стран - членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ.

В перечень, среди прочих, включены "представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции" Украине. "Ограничения также распространены на отдельных депутатов" Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новые санкции США и Великобритании

США и Великобритания 30 сентября объявили о введении новых санкций в отношении Москвы. Среди прочих, в санкционные списки Вашингтона и Лондона вошла глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, под штрафные меры США подпали зампредседателя правительства РФ Александр Новак, члены Совета Федерации, а также супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу.

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