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Флаги США и РоссииФото: picture alliance/Zoonar
Экономика и бизнесРоссия

США лишили РФ статуса страны с рыночной экономикой

Олег Соколенко
52 мин. назад

Министерство торговли США объявило, что больше не считает экономику России рыночной - из-за "обширного" вмешательства в нее государства. Теперь против РФ будет проще ввести антидемпинговые меры.

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Министерство торговли США в четверг, 10 ноября, объявило, что больше не считает Россию страной с рыночной экономикой. Ведомство мотивировало это наблюдаемым "обширным" вмешательством российского государства в экономику.

"Данное решение дает Соединенным Штатам возможности применить всю силу американского антидемпингового законодательства для борьбы с рыночными искажениями, вызваными увеличивающимся вмешательством правительства России в ее экономику", - цитирует заявление американского Минторга агентство Reuters.

Статус страны с рыночной экономикой был важен для российских экспортеров, поскольку затруднял применение к ним властями США антидемпинговых мер, в частности пошлин. Страна, чью экономику Вашингтон признает рыночной, может оспорить использование против нее таких мер, доказав, что цены на ее экспорт устанавливаются по рыночным принципам и, следовательно, не являются демпингом.

США считали РФ страной с рыночной экономикой в течение 20 лет

Соединенные Штаты признали Россиию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Это стало важным шагом на пути к произошедшему спустя 10 лет вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В 2021 году Министерство торговли США уже рассматривало идею лишения РФ статуса страны с рыночной экономикой. Однако тогда было принято решение не делать этого.

ЕС также лишил Россию торговых преференций

Евросоюз в марте лишил Россию торгового статуса наиболее благоприятствуемой нации в рамках ВТО - эта мера вошла в четвертый пакет санкций Брюсселя в отношении РФ за ее войну против Украины. Теперь европейские страны могут вводить более высокие тарифы на российские товары.

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