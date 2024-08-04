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МИД РФ: Россия и США избежали эскалации

Кирилл Шестаков
4 августа 2024 г.

Москва и Вашингтон избежали "новый виток" эскалации после разговора министров обороны обеих стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

России и США удалось избежать "нового витка" эскалации после телефонного разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом заявил в воскресенье, 4 августа, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, беседа глав оборонных ведомств РФ и США "возымела действие".

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, <...> дошел", - цитирует Рябкова российское государственное агентство РИА "Новости".

При этом замглавы МИД не уточнил, что именно побудило РФ передать этот "сигнал". Он сказал, что тот "очень тревожный" эпизод был привязан "к внутренним событиям" России. Рябков также не уточнил, о каком именно телефонном разговоре между Белоусовым и Остином идет речь - за июнь и июль они созванивались дважды.

NYT: Белоусов обсуждал с Остином "тайную операцию" Украины

Впервые Остин и Белоусов созвонились в конце июня по инициативе американской стороны. В ходе той беседы глава Пентагона отметил, что военным ведомствам России и США важно "поддерживать каналы коммуникации", а Белоусов указал на "опасность дальнейшей эскалации" между странами на фоне войны в Украине.

Второй раз министры поговорили 12 июля по инициативе Москвы, сообщала газета The New York Times.  По словам источников издания, Белоусов обсудил с Остином готовящуюся "украинскую тайную операцию против России", которая, как полагал Кремль, была одобрена США. Остин в ответ заявил, что Белый дом не знал об этом "заговоре". Утверждается, что после этой беседы Вашингтон связался с Киевом и отговорил его от "операции" против РФ.

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