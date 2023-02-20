  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание МИД ГерманииФото: Daniel Kalker/picture alliance
КонфликтыУкраина

МИД Германии не рекомендует совершать поездки в Россию

Павел Мыльников
43 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 февраля.

https://p.dw.com/p/4NlR2

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 21 февраля (время московское).

++00.26++

Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине общим объемом 460 млн долларов (432 млн евро). Среди прочего, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, дополнительных переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, четырех радарах воздушного наблюдения, четырех машинах огневой поддержки пехоты Bradley и противопехотных минах Claymore. Кроме того, в пакете указаны приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и медикаменты.

 МИД Германии не рекомендует совершать поездки в Россию

++00.05++

Министерство иностранных дел Германии выпустило предупреждение о посещении Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края - российских регионов, граничащих с Украиной. Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало сограждан быть особо бдительными, а также избегать большого скопления людей, указав, что с 20 по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий. В целом Берлин не рекомендует совершать поездки в РФ, указывается на сайте МИД Германии.

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Украинские военные прибыли в Польшу, чтобы освоить управление танками Leopard-2. На передовой они могут появиться уже в ближайшие недели. Танки могут быть использованы украинской армией для наступления.
Политика14 февраля 2023 г.02:11 мин.
external

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Михаил Ходорковский в интервью DW - об итогах Мюнхенской коференции, готовности Путина применить ядерное оружие и возможных сроках окончания войны.
Конфликты19 февраля 2023 г.10:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, 20 февраля 2023 года

Как в Германии освещали неожиданный визит Байдена в Киев

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Политика7 ч. назад60:36 мин.
Карикатура: Шерлок Холмс и доктор Ватсон идут по Лондону мимо кинотеатра, афиша которого рекламирует фильм "Навальный" как фильм-победитель британской кинопремии BAFTA. Ватсон спрашивает: "А что это за шум доносится оттуда?" "Это аплодисменты, Ватсон", - отвечает Холмс.

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Политика10 ч. назад
Ekaterina Schulman, russische Politikwissenschaftlerin

Шульман: Крым для Путина как игла Кощея или кольцо Саурона

Шульман: Крым для Путина как игла Кощея или кольцо Саурона

Политика12 ч. назад
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Культура5 ч. назад
Демонстрация протеста грузинской оппозиции (фото из архива)

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

Политика7 ч. назад
Президент Зеленский в офисе, январь 2023 года

Как война изменила Зеленского, а Путин - его недооценил

Как война изменила Зеленского, а Путин - его недооценил

Политика19 ч. назад
На главную страницу