МИД Германии: Нагорный Карабах может вскоре почти обезлюдеть

По данным властей Армении, в эту страну прибыли уже около 85 тысяч армян из Нагорного Карабаха. Бегство населения из региона продолжается.

Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана. Такое опасение высказал координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер (Robin Wagener) в интервью медиакомпании Table.Media вечером в четверг, 28 сентября.

"Уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей двигаются по дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, - указал Вагенер. - Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть".

Несмотря на текущие мирные переговоры с Арменией, Азербайджан сделал ставку на военное решение, подчеркнул Роберт Вагенер, член партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую коалицию Германии. "Многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего в регионе", - констатировал он.

Объявление о прекращении существования непризнанной НКР

Ранее руководство самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" (НКР, Арцах) объявило, что она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.

На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий властей Азербайджана, в сторону Армении. Пресс-секретарь кабинета министров Армении Назели Багдасарян 29 сентября сообщила в Facebook, что по состоянию на 6.00 (5.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек".

Это около 70% от населения региона, составляющего 120 тысяч человек.

Смотрите также: