Мицва-мобиль - в Германии появилась синагога на колесах

Эту мобильную синагогу можно будет увидеть и посетить не только в Берлине, но и в других немецких городах и регионах.

В воскресенье, 5 марта, в столице Германии освятили синагогу на колесах. Торжественная церемония состоялась во дворе здания еврейской общины Хабад (Chabad ) в берлинском районе Вильмерсдорф. Как сообщает информационное агентство dpa, свой первый рейс новый Мицва-мобиль (Mizwa Mobil), на котором разместили надпись "На пути к тому, чтобы сделать мир лучше!", совершил к Бранденбургским воротам.

Проект был реализован при финансовой поддержке трех берлинских семей. В автомобиле находится свиток Торы и небольшая библиотека. Передвижная синагога, которая также предназначена для использования в качестве культурно-информационного центра, будет совершать рейсы не только по разным районам немецкой столицы, но и по всей Германии - в особенности, в города и регионы, где по близости нет синагог, но проживает много евреев. Из-за соображений безопасности расписание поездок не будет публиковаться заранее.

Мицва-мобиль в Берлине. Фотографии

Раввин Иегуда Тейхталь из Берлина, главный раввин Холона Элиягу Йоханан Гурари и немецкая актриса Сюзан Сидеропулос во время торжественной церемонии Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

Раввин мобильной синагоги Мендель Брендвайн из США около синагогального ковчега для хранения свитка Торы Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

Один из членов берлинской общины Хабад в передвижной синагоге Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

Раввин Мендель Брендвайн в Мицва-мобиле Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

Мобильная синагога будет также открыта для все желающих, кто хочет поближе познакомиться с традициями иудаизма и еврейской культурой, задать вопросы и получить на них ответы из первых рук, что должно способствовать борьбе с предрассудками и антисемитизмом. Как отметил в беседе с корреспондентом газеты Berliner Morgenpost раввин Иегуда Тейхталь (Yehuda Teichtal), у многих людей есть вопросы об иудаизме, но, возможно, не хватает смелости задать их или они не знают, где найти ответы. Передвижная синагога предоставит такую возможность.