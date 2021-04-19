 MI6 следит за соблюдением обязательств промышленных стран по защите климата | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2021

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Европа

MI6 следит за соблюдением обязательств промышленных стран по защите климата

Британская разведка следит за тем, как промышленно развитые страны соблюдают обязательства по защите климата. Впервые глава MI6 рассказал в радиоинтервью о своей работе.

Дым от угольной электростанции в Ханчжоу, КНР

Дым от угольной электростанции в китайском Ханчжоу

Британская спецслужба MI6 внимательно следит за тем, как другие страны борются с изменением климата. Как заявил глава MI6 Ричард Мур в интервью Times Radio, обнародованном в воскресенье, 25 апреля, агенты спецслужбы проверяют, выполняют ли крупные промышленно развитые страны свои обязательства по защите климата.

Климатический кризис Мур назвал важнейшим пунктом повестки международной политики для его страны и для планеты в целом. Как именно ведется наблюдение, он не пояснил.

"Люди берут на себя обязательства по борьбе с изменением климата, и наша задача - обеспечить, чтобы их реальные поступки соответствовали тому, что они обязались сделать", - подчеркнул Ричард Мур, возглавивший MI6 в прошлом году.

Защита климата, по его словам, дает эффект только в том случае, если все участвуют в ней и ведут себя честно. Поэтому "время от времени", необходимо проверять, так ли это на деле, подчеркнул глава британской разведки.

Ричард Мур стал первым руководителем MI6, рассказавшем в радиоинтервью о своей работе.

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    Автор: Марина Барановская


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