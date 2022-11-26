Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

На 276-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 26 ноября, российские войска пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии и ведут контрнаступление, освобождая населенные пункты своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, российская армия перегруппировывается для усиления на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки она совершила два ракетных обстрела гражданских объектов города Днепр и четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. В вечерней оперативной сводке также указывается на продолжение подготовки вновь прибывших мобилизованных ВС РФ, в том числе на контролируемых ими территориях Украины. В Новопетриковке Донецкой области зафиксировано проведение тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием, а в Старомлиновке все гражданские дома 22-23 ноября заселены мобилизованными россиянами, указывается далее.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, российские войска нанесли авиаудар по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате три человека получили ранения. "Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недостроенное здание и склад", - написал Кириленко в Telegram-канале.

В Днепре около полудня также прогремели взрывы, после чего в городе и области была объявлена воздушная тревога. Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram подтвердил "прилет" в городе. По его словам, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, однако произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар, в результате пострадали 13 человек.

Иностранные лидеры в Киеве

В тот же день в Киев приехали целый ряд иностранных делегаций. Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните провели в украинской столице встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - заявил Шмыгаль. По его словам, стороны "подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе". Кроме того, премьер-министры "отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины". Они также "поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство".

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев заверила, что ее страна продолжит оказывать помощь Украине. "Я прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Там, где это необходимо, мы помогаем!" - написала Новак в Twitter, опубликовав фотографию встречи с Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком, а также премьер-министрами Литвы, Бельгии, Польши и Украины.

В столицу Украины прибыл и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. "После тяжелых бомбардировок последних дней мы поддерживаем народ Украины. Больше, чем когда-либо прежде. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь", - сообщил он в Twitter. Бельгийский премьер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Международный саммит по продовольственной безопасности в Киеве

В День памяти жертв Голодомора Украина провела первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Украинский президент объявил о запуске международной программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), в рамках которой украинское продовольствие будет направляться в беднейшие страны Азии и Африки. На саммите в Киеве было собрано около 150 млн долларов для реализации инициативы Grain from Ukraine, сообщил Зеленский. По его словам, к программе, призванной обеспечить доставку украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки, уже присоединилось более 20 стран.

"Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно", - заявил Зеленский. Он заверил, что "Украина всегда была и будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности". По словам Зеленского, в рамках инициативы к середине следующего года планируется отправить из украинских портов около 60 судов в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне войны России против Украины пообещал дальнейшую поддержку со стороны Германии в деле предотвращения глобального голода. Германия в координации со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) выделит еще 15 млн евро на поддержку зернового экспорта из Украины, заявил он в видеообращении по случаю отмечаемого в Украине Дня памяти жертв Голодомора. По словам Шольца, Россия усугубила ситуацию, взяв под прицел в Украине сельскохозяйственную инфраструктуру и блокировав на протяжении месяцев черноморские порты. "Эти циничные методы ведения войны Россией неприемлемы", - подчеркнул канцлер.

Ситуация с электроснабжением

Между тем, четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы", - написал он в Telegram-канале. Кличко добавил, что водоснабжение уже восстановлено полностью, а теплоснабжение идет в более 90 процентов жилых домов украинской столицы.

По данным энергетической компании ДТЭК, ситуация в энергосистеме Украины остается "чрезвычайно сложной", поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии. "С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов. Стабилизационные графики пока не действуют", - говорится в сообщении компании.

В освобожденном Херсоне возобновилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Как и обещали - справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно - подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", - написал он в Telegram-канале. Тимошенко поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полицию, электриков и местные власти за проделанную работу.

Обмен пленными

Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией. По его данным, в страну вернулись из российского плена еще 12 человек - девять военных, а также трое гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести. Министерство обороны РФ в свою очередь сообщило о возвращении девяти взятых в плен российских военнослужащих. Они будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации. Это уже третий обмен пленными за последнюю неделю. Ермак сообщил, что за неделю Украине удалось освободить из российского плена 98 человек.

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