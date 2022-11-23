MeToo на экране: выходит фильм Марии Шрадер о Вайнштейне

Фильм "Она сказала" по одноименной книге американских журналистов - в кинотеатрах. Историю сексуальных домогательств увидят миллионы. Но картина - не о монстре Вайнштейне, а о сильных женщинах.

В кинопрокат выходит фильм "Она сказала" ("She Said") - его покажут в США, Канаде, Южной Африке, Австралии и Европе. С 8 декабря художественный фильм немецкого режиссера Марии Шрадер (Maria Schrader) можно будет увидеть и в Германии. На премьерном показе в Нью-Йорке в октябре 2022 года картину встретили бурными овациями. Кинокритики не сомневаются, что новый фильм 57-летней Шрадер ждет большой успех. Одна награда у него уже есть: еще до официального старта он получил премию David Carr Award, которая вручается за работы, рассказывающие правду о важных общественных проблемах. Фильм "Она сказала" - яркий пример того, как журналистское расследование помогло пролить свет на скандальную историю, длившуюся почти три десятилетия.

"Она сказала" и другие кинокартины Марии Шрадер

Марию Шрадер в американской киноиндустрии хорошо знают. Ее футуристическая трагикомедия "Я создан для тебя" в 2021 году попала в шорт-лист премии "Оскар", но не прошла в финал. А четырехсерийная картина "Неортодоксальная", вышедшая в 2020 году на платформе Netflix, была отмечена телевизионной премией "Эмми" за режиссуру.

Мария Шрадер Фото: Mario Anzuoni/REUTERS

"Она сказала" - второй фильм немецкого режиссера после романтической комедии "Я создан для тебя", сюжет которой отличается от близких режиссеру тем - немецко-еврейского прошлого и настоящего и истории Израиля. На протяжении многих лет работы Марии Шрадер выстраивались вокруг этого тематического ряда: "Любовная жизнь" (2007), драматический фильм "Стефан Цвейг" (2016), а также картины, в которых Мария Шрадер сама сыграла одну из ролей: "Сумасшедший" (1998), "Эйми и Ягуар" (1999 год) или "Розенштрассе" (2003 год).

Однако тема, которую Мария Шрадер затрагивает в своей новой картине, для нее не новая. Как и в драме "Эйми и Ягуар", описывающей годы Второй мировой войны, в центре внимания - сильные женщины. Только если в кинокартине 1999 года Мария Шрадер сама играет сильную женщину - еврейку, участвующую в деятельности подпольной антиправительственной организации, в новом фильме немецкий режиссер рассказывает историю журналисток Джоди Кантор и Меган Твуи и их резонансного расследования.

История с сексуальными домогательствами

Скандал с известным продюсером Харви Вайнштейном, на профессиональном счету которого находится не один фильм, завоевавший "Оскар", не нуждается в подробном пересказе. За развитием этой истории следили во всем мире. Мария Шрадер показывает, как журналистки Меган Твуи и Джоди Кантер убеждают жертв сексуальных домогательств со стороны известного и влиятельного продюссера предать огласке свои истории. Женщины открываются репортерам даже несмотря на то, что многих из них связывает обязательство не разглашать обстоятельства дела. Они делают это на условиях анонимности.

Детали скандала, которые удалось узнать в ходе журналистского расследования, впервые были опубликованы на страницах The New York Times. Актрисы и бывшие подчиненные Вайнштейна решились заговорить вслух и рассказать о своих взаимоотношениях с продюсером. В октябре 2017 года появились признания первой его жертвы - актрисы Эшли Джадд.

Это стало началом. Одна за другой женщины, на протяжении лет становившиеся объектами домогательств Ванштейна, говорили о своем травматическом опыте. Их истории обнажили целую систему сексуальных домогательств, существовавшую в Голливуде несколько десятилетий. О Харви Ванштейне рассказали более 80 женщин, среди них - Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Этот громкий скандал подтолкнул открыться женщин по всему миру, что стало катализатором движения #Me Too.

Книгу "Она сказала" американские журналистки Туи и Кантер опубликовали в 2019 году. Американский продюсер Харви Вайштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Смотрите также: