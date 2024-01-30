Месть Кремля: эксперты о кейсе "Би-2"

Попытка российских властей добиться депортации в РФ музыкантов группы "Би-2" призвана не только заставить замолчать противников войны, покинувших страну, но и запугать тех, кто еще остается в России.

Шесть музыкантов популярной группы "Би-2" до сих пор остаются в камере миграционного центра в Таиланде, покинуть страну разрешили лишь одному участнику группы. Как сообщили СМИ во вторник, 30 января, первоначальное решение о депортации музыкантов в Израиль было отменено властями Таиланда под давлением российских дипломатов, добивающихся высылки участников группы в РФ. Сами российские дипломаты факт давления отрицают.

Почему в азиатских странах настолько сильно влияние Москвы, с чем связано преследование российских деятелей культуры, покинувших страну после начала войны против Украины, и какие последствия может иметь кейс "Би-2" DW обсудила с музыкальным критиком Артемием Троицким, оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым и юристом, основателем правозащитного проекта "Ковчег" Анастасией Бураковой.

Российские музыканты, выступающие против войны, в фильме-концерте "МЫ ЕСТЬ! / WE EXIST!" Фото: YouTube/We Exist!

"Кремлю нечего противопоставить" оппозиционным артистам

По мнению Артемия Троицкого, в Москве болезненно воспринимают то, "как российские протестно и оппозиционно настроенные артисты выступают за границей". "Потому что это реально популярные артисты, обладающие вполне определенным авторитетом в России", - заявил DW известный рок-журналист. Проблема в том, что российские власти не могут предложить слушателям никакой альтернативы. "Они пытаются навязать какую-то свою, скажем, в том числе и музыкальную, пропагандистскую повестку. Но за исключением одного единственного певца по кличке Шаман, в общем-то, абсолютно ничего из этих потуг не получается. А у Макаревича, Гребенщикова, Noize MC, Земфиры, Максима Покровского и так далее это получается. И очень даже неплохо. Поэтому власти и бесятся и отчаянно пытаются как-то заглушить, как то заткнуть рот всем этим голосам протеста", - полагает Артемий Троицкий.

Журналист уверен, что преследование "Би-2", "которые никакие не политические активисты, на самом деле, а просто популярные артисты", направлено не только на то, чтобы заставить замолчать оппозиционно настроенных музыкантов и артистов, покинувших РФ после нападения на Украину и активно выступающих "против войны и против путинского режима", но и запугать тех, кто еще остается в России.

"Би-2" и выборы в России

С ним в целом согласен Дмитрий Гудков. По мнению оппозиционного политика, российский МИД хочет воспользоваться историей с "Би-2", которая для Таиланда является мелким нарушением, чтобы "заполучить врагов, которыми они считают всех антивоенных музыкантов" - а также продемонстрировать всем в России, "что мы достанем кого угодно и где угодно".

Политик считает, что подобная активность напрямую связана с предстоящими в России президентскими выборами. "Им важно запугать, важно заткнуть всех своих критиков за рубежом", - подчеркнул он.

Разумеется, указал Гудков, происходящее - это "удар по концертной деятельности, по доходам музыкантов". "После этой истории вряд ли многие поедут с концертами туда", - уверен политик.

Небезопасные для оппозиционеров страны

По мнению Анастасии Бураковой, основателя правозащитного проекта "Ковчег", призванного оказывать поддержку россиянам, осуждающим военную агрессию России против Украины, помогать эмигрантам и поддерживать антивоенное движение, кейс "Би-2" также показывает, что страны Юго-Восточной Азии не являются безопасными для российских противников войны. "Во-первых, это страны, которые в своей внешней политике по большей части не учитывают контекст войны в Украине. Конфликт далеко и, соответственно, с российскими властями продолжается взаимодействие практически в том же формате, в котором и было до 24 февраля 2022 года", - отметила она.

Анастасия Буракова Фото: Dmytro Katkov/DW

Поэтому, полагает Буракова, людям, которые "занимаются оппозиционной журналистикой, участвовали в деятельности организаций, на которые российские власти навешали какие-то ярлыки экстремизма, нежелательности и так далее, стоит остерегаться стран, в которых не самая хорошая ситуация с соблюдением прав человека". По ее словам, такое же наблюдается в некоторых постсоветских странах Центральной Азии. Например, в Кыргызстане. "Там уже были и случаи похищения людей, и экстрадиции по запросам Российской Федерации", - напомнила правозащитница.

Как полагает Анастасия Буракова, ресурсы российского силового блока и ресурсы давления внутри России не бесконечны. По ее мнению, в предыдущие два года "силовые структуры были сосредоточены на тех, кто выражает антивоенную позицию внутри страны, на политических организациях, гражданском обществе, правозащитниках, которые работали в России". Однако, сейчас, очевидно, что в этой части существует тренд на снижение, указывает Буракова. "Во-первых, и люди запуганы, и законы военной цензуры применяются в разных регионах России в отношении абсолютно разных людей за публикации в социальных сетях, за высказывание своего мнения", - напомнила правозащитница. Видимо, поэтому теперь МИД РФ бросил больше сил на то, чтобы испортить жизнь тем, кто "не согласен с милитаристской политикой Кремля за рубежом". "Это такая месть, и больше я никак это не могу назвать. И, видимо, в условиях изоляции России и усиления тренда на изоляцию, например, в Европейском Союзе и в США, у МИД РФ больше нет других занятий, нежели бегать за артистами, которые выразили свою антивоенную позицию, противоречащую воинствующей риторике Кремля", - отмечает Анастасия Буракова.

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