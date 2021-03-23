 Меркель ждет от земель ФРГ большей решительности в борьбе с COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 29.03.2021

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Германия

Меркель ждет от земель ФРГ большей решительности в борьбе с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла комендантские часы и дальнейшие ограничения социальных контактов к возможным мерам борьбы с COVID-19 на уровне регионов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в программе Anne Will телеканала ARD

Ангела Меркель

Властям федеральных земель Германии следует действовать более решительно в борьбе с инфекцией COVID-19. Такое мнение канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказала в политической программе "Anne Will" телеканала ARD вечером в воскресенье, 28 марта. Некоторые регионы не проявляют достаточной серьезности в этом вопросе, посетовала глава правительства.

К дополнительным мерам, которые земельные власти могут взять на вооружение, Меркель отнесла комендантские часы и дальнейшие ограничения социальных контактов. Канцлер особо выделила необходимость масштабного тестирования в борьбе с инфекцией. Глава правительства не исключила, что для определения конкретных мер в конкретных ситуациях может быть уточнен Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека.

Локдаун в Германии продлен до 18 апреля

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Жителей призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Все прибывающие в страну самолетами должны перед поездкой сдать тест на COVID-19. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек.

На видеоконференции Меркель и глав земельных правительств 22 марта было решено продлить локдаун до 18 апреля, а также ужесточить меры на время предстоящих пасхальных праздников. Однако спустя 2 дня власти отменили решение об ограничениях на Пасху, а канцлер попросила прощения у соотечественников.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, с момента проникновения в Германию обнаружен у 2,78 миллиона человек, из них почти 76 тысяч скончались, а около 2,5 млн оправились от болезни, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ началась в конце декабря.

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    Автор: Дарья Брянцева


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