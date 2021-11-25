 Меркель разочарована неготовностью РФ ко встрече в ″нормандском формате″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2021

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Германия

Меркель разочарована неготовностью РФ ко встрече в "нормандском формате"

И. о. канцлера ФРГ сожалеет, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести встречу в "нормандском формате". За агрессию в отношении суверенитета Украины придется заплатить "высокую цену", предупредила она.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) разочарована отказом Москвы от переговоров в "нормандском формате" - как с участием глав МИД, так и на более высоком уровне. Соответствующее заявление Меркель сделала в четверг, 25 ноября, на пресс-конференции после встречи с председателем Совета министров Польши Матеушем Моравецким в Берлине.  

"Мы параллельно (с обсуждением ситуации в Беларуси.- Ред.) говорили о том, что и другие вещи дают нам повод для беспокойства, а именно - ситуация на востоке Украины и концентрация войск" у ее границ с РФ, указала и.о. главы германского правительства.

"Я очень сожалею, что президент России, как и министр иностранных дел РФ, не были готовы провести еще одну политическую встречу высокого уровня в "нормандском формате"  до окончания срока моих полномочий", - подчеркнула Меркель. Демонстрация всеми сторонами "заинтересованности в урегулировании украинского вопроса" "могла бы стать хорошим сигналом". "К сожалению, этого не произошло," - констатировала она.

"За дальнейшую агрессию придется заплатить высокую цену"

При этом Меркель добавила, что - как и в ситуации с Беларусью - необходимо продемонстрировать европейское единство в вопросе о том, какие "дополнительные санкции могут быть введены, если мы не увидим никакого прогресса". "Любая дальнейшая агрессия в отношении суверенитета Украины будет иметь высокую цену, это - абсолютно ясно", - предупредила она.

О том, что подрыв украинских "независимости, суверенитета и территориальной целостности" не останется "без последствий" и.о. канцлера ФРГ предупредила и во время состоявшегося у нее 25 ноября разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Сообщения о концентрации российских войск близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает обвинения

В эксклюзивном интервью изданию Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября выразил мнение, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года. 

Аналитики из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили в соцсетях фотоснимки и видеозаписи, которые, по их мнению, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной. Так, эксперты утверждали, что имеют место переброска новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону аннексированного Россией Крыма.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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