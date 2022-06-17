Меркель: Путин не хотел встреч в "нормандском формате"

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель(Angela Merkel) признала, что незадолго до окончания срока полномочий главы германского правительства ее влияние на российского президента Владимира Путина ослабло. "Было уже ясно, что я недолго останусь на этом посту, и мне надо было просто заметить, что различные попытки (влияния на Путина. - Ред.) в прошлом году уже не приносили результата", - заявила Меркель в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое выйдет в свет в субботу, 18 июня.

По словам Меркель, глава Кремля был больше не готов к встречам на высшем уровне в рамках "нормандского формата", созданного для урегулирования кризиса на востоке Украины. Экс-канцлер указала, что ей также не удалось в дополнение к "нормандскому" создать "европейско-российский" формат по структуре безопасности в Европе.

На вопрос, готова ли она выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, Ангела Меркель сказала, что в настоящее время эта тема "не стоит на повестке дня". Она не исключила, что Путин не начинал войну, пока не дождался ее ухода с поста канцлера. Ее отставка, считает Меркель, могла оказать на ход событий такое же влияние, как, к примеру, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и прекращение выполнения условий Минских соглашений.

Смотрите также:

Многогранная Меркель Евро или кнут? В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

Многогранная Меркель Сравнение с Гитлером Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

Многогранная Меркель Меркель в концлагере Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

Многогранная Меркель Покерфейс в Пекине Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Многогранная Меркель Терминатор Меркель Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

Многогранная Меркель Добрая Ангела В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

Многогранная Меркель Жаль, что не француженка Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

Многогранная Меркель Канцлер свободного мира В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

Многогранная Меркель Дежавю из Польши Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

Многогранная Меркель Критический взгляд изнутри В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

Многогранная Меркель Конец эпохи В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд. Автор: Беттина Бауман, Элла Володина

