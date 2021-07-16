Меркель пообещала срочную помощь жертвам наводнения

Прибыв в затопленный наводнением городок Шульд, Меркель встретилась с его жителями и сотрудниками спасательных служб. По ее словам, она приехала сюда, чтобы своими глазами увидеть "сюрреалистические", "призрачные картины" опустошения и получить о них реальное представление. Увиденные ею разрушения канцлер назвала "невероятными".
Разрушенные дома в городке Зинциг, округ Арвайлер
Федеральные и земельные власти будут вместе работать, чтобы "шаг за шагом восстановить порядок в этом прекрасном регионе", заверила Меркель. В среду, 21 июля, правительство представит программу скорой помощи и озвучит среднесрочные задачи для восстановления инфраструктуры в пострадавших районах, отметила канцлер ФРГ.
"Мы видим, с какой силой может действовать природа, - сказала канцлер. - Мы будем противостоять этой силе - в краткосрочной, но также в средне- и долгосрочной перспективе". Для этого, по ее словам, необходима политика, "учитывающая природу и климат в большей степени, чем это происходило в последние годы".
Главная задача - поиск пропавших без вести
Как заявила сопровождающая Ангелу Меркель премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер (Malu Dreyer), пройдет еще много времени, прежде чем жители пострадавших регионов могут сказать: "Я снова узнаю свою родину".
Сейчас, отметила она, главной задачей продолжает оставаться поиск тех, кто все еще числится пропавшим без вести. "Мы не успокоимся до тех пор, пока все люди не будут найдены", - заверила Дрейер.
Поиски людей в разрушенных зданиях не прекращались и в воскресенье, 18 июля. К этой дате число жертв катастрофы в Рейнланд-Пфальце увеличилось еще на 12 человек и достигло 110. Количество пострадавших составило 670 человек. В Северном Рейне - Вестфалии к вечеру субботы, 17 июля, было зарегистрировано 45 смертей.
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