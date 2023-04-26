Меркель ответит на острые вопросы в Лейпциге

В Лейпциге открывается Международная книжная ярмарка. В программе - выступления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, а также "день Украины".

После трех лет паузы, обусловленной пандемией коронавируса, в Лейпциге снова пройдет Международная книжная ярмарка . Вечером 26 апреля, на торжественном открытии, российской писательнице и поэтессе Марии Степановой будет вручена престижная премия - "За вклад в европейское взаимопонимание". А в четверг, 27 апреля, ярмарка откроет свои двери для посетителей. Кроме того, начнется литературный фестиваль "Лейпциг читает" ("Leipzig liest").

Ярмарка и фестиваль продлятся до воскресенья, 30 апреля. Около двух тысяч участников привезли в Лейпциг книжные новинки из 40 стран мира. Почетный гость в этом году - Австрия: она наиболее широко представлена в нынешнем сезоне.

Звездные гости ярмарки и фестиваля в Лейпциге

28 апреля на ярмарке выступит Светлана Алексиевич - нобелевская лауреатка по литературе из Беларуси. Тема дискуссии - создание издательства PFLAŬMBAŬM и то, каким образом писательницам удается публиковать литературные произведения в условиях тоталитарного режима современной Беларуси. После этой дискуссии в лейпцигском кафе Europa перед публикой выступит белорусская писательница Ева Вежновец.

Рекламные плакаты ярмарки на улицах Лейпцига Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

29 апреля в рамках ярмарки в арт-пространстве Kunstkraftwerk пройдет день Украины - с 16 до 23 часов. Перед публикой выступят украинские журналисты, писатели, поэты, музыканты. Подробная программа - по ссылке .

Вечером в субботу, 29 апреля, в рамках фестиваля в Лейпцигском драмтеатре перед публикой выступит экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она побеседует с главным редактором авторитетной и популярной газеты Die Zeit Джованни ди Лоренцо (Giovanni di Lorenzo) об актуальной общественно-политической ситуации в Германии и самых острых темах, а также ответит на вопросы из зала.

Напомним, Лейпцигская книжная ярмарка - вторая по величине и значимости после Франкфуртской. Проводится ежегодно, весной. Многочисленные издатели из Германии и других стран мира представляют здесь беллетристику, школьные учебники, газеты и журналы, календари, художественные альбомы, аудиокниги. Книжная ярмарка традиционно проводится совместно с весенним литературным фестивалем "Лейпциг читает".