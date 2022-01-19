Меркель отказалась занять пост в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отклонила предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять руководящий пост в одной из структур организации. На прошлой неделе экс-канцлер провела телефонный разговор с генсеком ООН, поблагодарила его и сказала, что не примет предложение, сообщили в офисе Меркель в среду, 19 января, по запросу информационного агентства dpa.

По данным агентства, речь шла о месте главы консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах в бундестаг 2021 года.

Незадолго до того, как оставить пост главы германского правительства, Меркель сказала в интервью DW, что больше не собирается заниматься политикой. "Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, - указала она. - Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову".

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