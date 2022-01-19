 СМИ узнали о предложении Ангеле Меркель занять пост в ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

СМИ узнали о предложении Ангеле Меркель занять пост в ООН

По сведениям dpa, генсек ООН видит экс-канцлера ФРГ главой консультативного совета в структуре организации. Сама Меркель пока не прокомментировала информацию.

Ангела Меркель на климатической конференции ООН (фото из архива)

Ангела Меркель на климатической конференции ООН (фото из архива)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру ФРГ, 67-летней Ангеле Меркель (Angela Merkel) занять консультативный пост в одной из структур Организации Объединенных Наций. Об этом в среду, 19 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о позиции председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Консультативный орган по глобальным общественным благам - один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН. В июне 2021 года Гутерриш был утвержден в должности генсека ООН на второй пятилетний срок - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Ангела Меркель пока не ответила на письмо генсека ООН

Свое предложение, по сведениям агентства, Гутерриш изложил в письме. Собеседники dpa в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения. Представители экс-канцлера и она сама пока также не высказались на этот счет.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ.

В эксклюзивном интервью DW перед тем, как оставить пост главы кабмина Германии, Меркель сказала, что политикой больше заниматься не собирается. "Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм", - подчеркнула она. "Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", - добавила Меркель.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Меркель уходит под музыку, или Даешь панк-рок вместо лебединой песни!

    Ангела Меркель выбрала для торжественной церемонии проводов с поста канцлера Германии песню культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Сергей Елкин оценил этот выбор.

  • Меркель по лестнице поднимается на трибуну для зрителей в бундестаге

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Новая роль Ангелы Меркель

    Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.

  • Меркель перед открытой дверью6 на которой написано Мексит

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Германии, или Когда наступит Mexit?

    Ангела Меркель не баллотировалась на выборах в бундестаг 26 сентября. Но пост канцлера ФРГ она покинет только после формирования нового правительства. Mexit наступит, но не сразу, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина Как Путин реагирует на отравление Навального

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля

    Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина Меркель летит в Москву

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин?

    Ангела Меркель 20 августа в последний раз прилетит в Россию на посту канцлера ФРГ. В программе визита - встреча с президентом Владимиром Путиным. За поездкой следит Сергей Елкин.

  • Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь без лишней бюрократии. Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим

    Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

  • Карикатура Сергея Елкина Потери партии Меркель

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах?

    Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.

  • Карикатура Сергея Елкина Германия готовится к жесткому локдауну

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну

    Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина Новые санкции ЕС против России - пустой звук?

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?

    Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина Разговор Путина и Меркель об отравлении Навального

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Разговор Путина и Меркель об отравлении Навального

    Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина Как Германия ответит на хакерские атаки из России

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Как Германия ответит на хакерские атаки из России

    Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина Что думает Меркель о Северном потоке - 2

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Безудержный "Северный поток - 2": что думает Меркель

    Строительство "Северного потока - 2" уже невозможно остановить, считает канцлер ФРГ Англела Меркель. Будущему российского газопровода ничто не угрожает, согласен Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина об уходе Ангелы Меркель с руководства ХДС

    Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина

    Все сама: Ангела Меркель сделала свой выбор

    Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:40

Что Ангела Меркель намерена делать на пенсии?

Аудио- и видеофайлы по теме

Олаф Шольц - преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии  

Ангела Меркель уходит: как о ней будут вспоминать в Брюсселе, Москве, Вашингтоне  

Реклама

Самые читаемые

После беспорядков в Казахстане немцы-переселенцы спешат уехать из страны  

Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву  

Из чего стреляли в протестующих и откуда оружие у Лукашенко? Новые данные  